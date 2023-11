Stampante multifunzione EPSON EcoTank ad un PREZZO MAI VISTO PRIMA

Approfitta subito dell’eccezionale offerta su Amazon: la stampante multifunzione EPSON EcoTank ET-2820 è ora disponibile a soli 208,85€, con un risparmio del 20% sul prezzo originale. Questa è l’occasione perfetta per chi cerca una stampante efficiente, versatile e conveniente. Con la sua tecnologia all’avanguardia e le sue funzionalità multifunzione, l’EPSON EcoTank ET-2820 rappresenta una soluzione ideale sia per l’uso domestico che per piccoli uffici, combinando qualità e convenienza in un unico dispositivo.

Stampante multifunzione EPSON EcoTank ET-2820

La stampante EPSON EcoTank ET-2820 si distingue per le sue caratteristiche innovative e per la sua efficienza. Dotata di un display LCD a colori da 3,7 cm, rende la navigazione e la selezione delle funzioni estremamente intuitiva. Il vassoio carta posteriore può contenere fino a 100 fogli, offrendo una grande comodità per stampe di vario genere, inclusa la possibilità di stampare fotografie senza margini fino a 10×15 cm. La stampante vanta una velocità di stampa fino a 10 pagine al minuto, permettendoti di completare rapidamente i tuoi lavori di stampa.

Un altro punto di forza di questa stampante è il suo sistema di inchiostro ad alta capacità, che consente di stampare fino a 4.500 pagine in bianco e nero e fino a 7.500 pagine a colori. Questo si traduce in un risparmio significativo sui costi di stampa, fino al 90% rispetto ai sistemi tradizionali. Inoltre, la tecnologia a freddo PrecisionCore riduce notevolmente il consumo energetico e i costi di manutenzione.

La flessibilità è un altro aspetto fondamentale dell’EPSON EcoTank ET-2820. Grazie alla connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct, puoi facilmente integrare questa stampante nella tua configurazione domestica o di ufficio e stampare da cellulari, tablet e laptop. L’App Epson Smart Panel ti permette di controllare la stampante dal tuo dispositivo intelligente, semplificando ulteriormente l’uso quotidiano.

L’EPSON EcoTank ET-2820, ora a soli 208,85€ su Amazon, è la scelta perfetta per chi cerca una stampante multifunzione di alta qualità a un prezzo accessibile. Con le sue funzionalità avanzate e la sua efficienza nel risparmio di inchiostro e energia, rappresenta un investimento intelligente per la tua casa o il tuo ufficio. Non perdere questa fantastica offerta: acquista ora la tua stampante EPSON EcoTank ET-2820 e porta la tua esperienza di stampa a un livello superiore!

