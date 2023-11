Smart TV Samsung OLED da 65 pollici in SUPER SCONTO: -65%

Nel mondo delle Smart TV, la Samsung OLED da 65 pollici si distingue come un vero gioiello tecnologico, e ora è disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 1.699,00€, con un incredibile sconto del 43%. Questa offerta fa parte delle promozioni del Black Friday su Amazon, che proseguiranno fino al 27 novembre, offrendo un’opportunità unica per gli appassionati di tecnologia e intrattenimento.

Smart TV Samsung OLED da 65 pollici

La smart TV Samsung OLED da 65 pollici è un esempio di eccellenza tecnologica. Dotata di uno schermo OLED, offre neri profondi e bianchi luminosi, garantendo un’esperienza visiva senza pari. La tecnologia Quantum Dot assicura una gamma cromatica estesa e vivida, rendendo ogni scena incredibilmente realistica. Il Processore Neural Quantum 4K è un altro punto di forza, offrendo luminosità e qualità d’immagine superiori, che elevano ogni contenuto visualizzato a un livello di dettaglio e chiarezza straordinari.

Il design elegante e raffinato della TV, conosciuto come LaserSlim Design, combina bellezza estetica e funzionalità solida, rendendola un complemento perfetto per ogni ambiente domestico. Per gli appassionati di gaming, questa Smart TV è una vera benedizione. Grazie a Motion Xcelerator Turbo Pro, offre un’azione di gioco fluida e senza ritardi, supportando fino a 4K e 144 Hz, per un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente.

La tecnologia Dolby Atmos porta l’esperienza audio a un livello superiore, offrendo un suono multidimensionale che ti immerge completamente nell’azione. Inoltre, la TV è dotata di OTS Lite (Object Tracking Sound Lite), che fornisce un audio surround 3D, arricchendo ulteriormente l’esperienza visiva.

Il Samsung Smart Hub rende la navigazione e la scelta dei contenuti un gioco da ragazzi, permettendoti di dedicare più tempo allo streaming dei tuoi film, giochi e programmi preferiti. Con SmartThings, la TV si connette e controlla tutti i dispositivi smart della tua casa, offrendo una connettività aumentata senza bisogno di dispositivi aggiuntivi.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica. Con un prezzo di 1.699,00€ e uno sconto del 43%, la Smart TV Samsung OLED da 65 pollici su Amazon è un affare da non perdere. Ricorda, le offerte del Black Friday su Amazon sono disponibili solo fino al 27 novembre. Acquista ora e trasforma il tuo modo di vivere l’intrattenimento a casa!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.