Eleva le tue pulizie casalinghe grazie allo splendido robot aspirapolvere roborock Q7 MAX

Nel mondo sempre più connesso di oggi, la pulizia domestica si è evoluta grazie alla tecnologia. Il Roborock Q7 MAX, attualmente in offerta su Amazon a 329,00€ con uno sconto del 34%, rappresenta la frontiera della pulizia intelligente, combinando potenza, precisione e tecnologia avanzata per rendere la pulizia della casa un’esperienza senza sforzo.

Robot aspirapolvere Roborock Q7 Max con LiDAR

Il Roborock Q7 MAX si distingue per la sua potenza di aspirazione di 4200 Pa, che lo rende uno dei robot aspirapolvere più potenti sul mercato. Questa potenza eccezionale gli permette di rimuovere lo sporco dai pavimenti e dai tappeti con facilità, garantendo una pulizia profonda e accurata. La spazzola in gomma solida aumenta la durata e migliora la resistenza ai grovigli di capelli, rendendolo ideale per le case con animali domestici. La navigazione Smart LiDAR è un’altra caratteristica chiave di questo dispositivo. Utilizzando la tecnologia laser, il Roborock Q7 MAX naviga in modo efficiente all’interno della tua casa, mappando la planimetria sul tuo smartphone. Questo ti permette di selezionare aree specifiche per la pulizia e di impostare zone vietate, offrendoti un controllo totale sulla pulizia.

Il Roborock Q7 MAX non è solo un aspirapolvere, ma anche un lavapavimenti. Dotato di un serbatoio dell’acqua da 350 ml, può pulire e aspirare allo stesso tempo. Il serbatoio dell’acqua elettronico mantiene il mocio umido durante la pulizia e può regolare il flusso d’acqua in base alle diverse preferenze. Inoltre, una pressione costante di 300 g fornisce un lavaggio efficace durante la pulizia. La mappatura multistrato è una funzione avanzata che permette al Roborock Q7 MAX di memorizzare fino a 4 mappe diverse, rendendolo perfetto per case a più piani e stanze di pulizia multiple. La maggiore durata della batteria supporta fino a 180 minuti di autonomia, permettendo una pulizia estesa senza la necessità di ricariche frequenti.

Il controllo vocale tramite Alexa e Google Assistant rende l’uso del Roborock Q7 MAX ancora più comodo. Puoi avviare, fermare o programmare le sessioni di pulizia con semplici comandi vocali, rendendo la gestione della pulizia domestica un gioco da ragazzi.

Il Roborock Q7 MAX, offerto su Amazon a 329,00€ con uno sconto del 34%, è un investimento intelligente per chi cerca un’esperienza di pulizia domestica senza pari. Con la sua potente aspirazione, navigazione precisa, funzionalità di lavaggio e controllo intelligente, questo robot aspirapolvere rappresenta il futuro della pulizia domestica. È la scelta ideale per chi desidera un ambiente domestico pulito e igienico con il minimo sforzo. Non perdere questa occasione di trasformare il modo in cui pulisci la tua casa. Acquista ora il Roborock Q7 MAX e goditi la libertà di una casa pulita senza sforzo.