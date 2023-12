OFFERTA RIFORNIMENTO: 150 cialde di Caffè Borbone in super sconto!

Sei pronto a rivoluzionare le tue pause caffè con un’offerta che non puoi assolutamente perdere? 150 Caffè Borbone Miscela Rossa è ora disponibile su eBay a soli 23,99€, grazie a uno straordinario sconto del 31%. E non è tutto: c’è anche un coupon aggiuntivo di 6€ che rende questa offerta ancora più dolce. È il momento di festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un’esperienza di gusto che solo Caffè Borbone può offrire.

Questa miscela rossa, conosciuta per il suo gusto forte e deciso, è perfetta per chi cerca un risveglio energico o una pausa rinvigorente durante la giornata. Ogni cialda è un invito a prendersi un momento per sé, un piccolo rituale quotidiano che diventa un’esperienza sensoriale unica.

Un’Esperienza di Gusto Autentica e Avvolgente

Caffè Borbone non è solo un nome nel mondo del caffè, è una garanzia di qualità e tradizione. La Miscela Rossa è il risultato di una selezione accurata dei migliori chicchi, combinati per creare un espresso dal gusto intenso e cremoso. Con 150 cialde, avrai la certezza di iniziare ogni giornata nel migliore dei modi o di offrire ai tuoi ospiti un caffè che non dimenticheranno.

Le cialde sono compatibili con le macchine da caffè ESE 44mm, assicurando un espresso sempre perfetto, con la giusta pressione e temperatura. Ogni sorso è un viaggio attraverso le note aromatiche e la ricchezza del vero caffè italiano, una pausa di puro piacere che solo Caffè Borbone può offrire.

Non perdere questa incredibile opportunità su eBay. Aggiungi subito al carrello 150 Caffè Borbone Miscela Rossa e preparati a vivere un’esperienza di gusto autentica e avvolgente, ogni giorno.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.