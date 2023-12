Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 per Nintendo Switch ad un PREZZO BOMBA

Per gli amanti dei videogiochi e in particolare per i fan della serie Metal Gear Solid, l’offerta su Amazon è un’occasione da non perdere: Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 per Nintendo Switch è disponibile a soli 49,98€, con un notevole sconto del 17%. Questa collezione rappresenta un vero e proprio tuffo nella storia dei videogiochi, un viaggio attraverso le origini dello stealth-action che ha segnato un’epoca.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 per Nintendo Switch

Master Collection Vol. 1 include i titoli originali che hanno dato vita alla serie di Metal Gear: Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid (incluso le VR Missions/Special Missions), Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (versione HD Collection) e Metal Gear Solid 3: Snake Eater (versione HD Collection). Questi giochi non sono solo semplici titoli, ma veri e propri capolavori che hanno ridefinito il genere stealth-action, offrendo una narrazione profonda e personaggi indimenticabili.

La collezione non si limita ai giochi, ma include anche contenuti bonus esclusivi. Tra questi, spiccano due romanzi grafici digitali creati dall’illustratore premiato Ashley Wood: Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel e Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel. Questi fumetti digitali, completamente doppiati, rappresentano gli eventi dei giochi attraverso pannelli animati dinamicamente, offrendo un’esperienza unica e immersiva. Inoltre, la collezione include un libro di sceneggiature che contiene il testo in-game di ciascun titolo e un libro Master che dettaglia la storia e i personaggi. Questi elementi arricchiscono ulteriormente l’esperienza di gioco, permettendo ai fan di approfondire la conoscenza del mondo di Metal Gear Solid.

Un aspetto da considerare è la dimensione totale del gioco e i requisiti di archiviazione necessari, che sono ancora provvisori e saranno finalizzati entro settembre 2023. È importante notare che per godere di tutti i contenuti disponibili, i dati di gioco devono essere scaricati (gratuitamente) e una connessione a Internet è richiesta.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 per Nintendo Switch a 49,98€ è un’offerta imperdibile per chi desidera rivivere i classici che hanno fatto la storia dei videogiochi o per chi vuole scoprirli per la prima volta. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di possedere un pezzo di storia videoludica a un prezzo eccezionale. Acquista ora e immergiti nell’avvincente mondo di Metal Gear Solid.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.