Trasforma il tuo iPad in un laptop con la Logitech Combo Touch in SUPER OFFERTA

L’innovativa Logitech Combo Touch per iPad di 7a, 8a e 9a generazione è ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 129,00€, con un risparmio del 17%. Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera esplorare nuove modalità di utilizzo del proprio iPad, trasformandolo in un vero e proprio laptop.

Logitech Combo Touch per iPad di 7a, 8a e 9a generazione

La Logitech Combo Touch è molto più di una semplice custodia: è un accessorio che rivoluziona l’esperienza d’uso dell’iPad. Dotata di una tastiera retroilluminata simile a quella di un laptop e di un trackpad di precisione, permette di scrivere, navigare e interagire con l’iPad con una comodità senza precedenti. La tastiera offre una digitazione comoda e precisa, grazie ai tasti ben distanziati e alla riga completa di tasti di scelta rapida iOS. La retroilluminazione dei tasti consente di utilizzare l’iPad comodamente anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il trackpad multitocco aggiunge un ulteriore livello di funzionalità, consentendo di utilizzare gesti familiari per navigare con facilità tra le app e i contenuti. Questa caratteristica rende la Logitech Combo Touch perfetta non solo per la digitazione, ma anche per la navigazione, l’editing di documenti e la creazione di presentazioni.

Un altro punto di forza della Logitech Combo Touch è la sua versatilità. La custodia può essere utilizzata in quattro modalità diverse: digitazione, lettura, disegno e visualizzazione. Il cavalletto flessibile consente di inclinare l’iPad fino a 40°, garantendo sempre l’angolazione perfetta per ogni attività. Inoltre, quando non è necessaria la tastiera, può essere facilmente scollegata per godere dello schermo dell’iPad senza ostacoli.

La custodia è progettata per adattarsi perfettamente al tuo iPad, proteggendolo da urti, graffi e schizzi. I materiali premium utilizzati sono morbidi al tatto e offrono una protezione affidabile. Inoltre, la Combo Touch supera i test di caduta MIL-STD-810g, garantendo una protezione dalle cadute fino a 1,2 metri.

A soli 129,00€, con uno sconto del 17%, la Logitech Combo Touch su Amazon è un investimento intelligente per chi cerca di massimizzare l’utilizzo del proprio iPad. Non perdete questa occasione: visitate Amazon oggi stesso per approfittare di questa offerta limitata e trasformate il vostro iPad in un dispositivo ancora più versatile e produttivo.

