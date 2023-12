Localizzatore di oggetti Bluetooth Tile Mate in SUPER OFFERTA SU AMAZON

Nel mondo frenetico di oggi, dove ogni minuto conta, perdere oggetti come chiavi, portafogli o smartphone può essere non solo frustrante ma anche dispendioso in termini di tempo. Ecco perché il localizzatore di oggetti Bluetooth Tile Mate è un accessorio indispensabile nella vita di tutti i giorni. Ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 18,79€, con uno sconto del 25%, è il momento ideale per assicurarti questo piccolo ma potente dispositivo.

Localizzatore di oggetti Bluetooth Tile Mate

Il Tile Mate (2022) si distingue per la sua portata di 60 metri, che lo rende perfetto per tenere traccia dei tuoi oggetti più importanti sia in casa che all’aperto. La sua compatibilità con iOS e Android lo rende accessibile a quasi tutti gli utenti di smartphone. Inoltre, la possibilità di integrarlo con assistenti vocali come Alexa e Google Home aggiunge un ulteriore livello di comodità, permettendoti di localizzare i tuoi oggetti semplicemente usando la voce. Il Tile Mate non è solo pratico ma anche resistente. Con una classificazione di impermeabilità IP67, è progettato per resistere agli elementi, garantendo che i tuoi oggetti siano rintracciabili anche in condizioni avverse. La batteria, con una durata fino a 3 anni, assicura che il dispositivo sia sempre pronto all’uso quando ne hai bisogno.

Un’altra caratteristica notevole del Tile Mate è la sua funzione di notifica di scoperta. Se perdi un oggetto al di fuori della portata del Bluetooth, puoi richiedere l’aiuto della rete Tile per ritrovarlo. Inoltre, se perdi il tuo telefono, basta premere due volte il pulsante sul tuo Tile Mate per far squillare il telefono, anche se è in modalità silenziosa.

Il Tile Mate è un dispositivo che offre tranquillità e comodità in un mondo sempre più caotico. È un investimento minimo per un grande ritorno in termini di tempo e serenità. Con l’offerta attuale su Amazon a soli 18,79€, è il momento perfetto per acquistare il Tile Mate e dire addio alla frustrazione di perdere oggetti importanti. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e visita Amazon oggi stesso per approfittare di questa offerta imperdibile!

