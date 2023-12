Kit mouse e tastiera wireless Logitech MK295 ad un PREZZO DA URLO

L’opportunità di migliorare la propria esperienza informatica con prodotti di alta qualità a prezzi accessibili non capita tutti i giorni. Oggi, su Amazon, il Logitech MK295, un kit di mouse e tastiera wireless, è disponibile a soli 33,47€, con un incredibile 38% di sconto. Questa offerta rappresenta un’occasione unica per chi desidera aggiornare il proprio setup con dispositivi wireless di qualità a un prezzo vantaggioso.

Kit mouse e tastiera wireless Logitech

Il Logitech MK295 si distingue per le sue specifiche tecniche avanzate. La tecnologia SilentTouch è una delle sue caratteristiche più notevoli, riducendo il rumore dei tasti e dei clic del 90%. Questo significa che potrai lavorare o giocare in un ambiente tranquillo, senza disturbare chi ti circonda. La tastiera è dotata di 8 tasti di scelta rapida e un tastierino numerico, che facilitano l’inserimento dei dati e la navigazione. Il mouse, con il suo design sagomato e compatto, offre un clic uniforme e preciso, garantendo un’esperienza utente fluida e confortevole. Un altro aspetto fondamentale del MK295 è la sua connettività wireless affidabile. Grazie al ricevitore USB nano, il kit si collega in modo semplice e veloce, offrendo una connessione stabile fino a 10 metri di distanza. Questo elimina il disordine dei cavi sulla scrivania, permettendo una maggiore libertà di movimento e un ambiente di lavoro più ordinato.

La durata delle batterie è un altro punto di forza: 36 mesi per la tastiera e 18 mesi per il mouse, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Inoltre, il design resistente agli schizzi e i tasti durevoli assicurano che il kit rimanga funzionale e affidabile nel tempo.

Il Logitech MK295 a soli 33,47€ su Amazon è un’offerta che non si può ignorare. La combinazione di tecnologia SilentTouch, connettività wireless affidabile, durata prolungata delle batterie, e un design resistente e confortevole lo rende un acquisto eccellente per chiunque cerchi di migliorare la propria esperienza informatica, sia in ufficio che a casa. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: aggiorna oggi stesso il tuo spazio di lavoro con il Logitech MK295!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.