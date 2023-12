Friggitrice ad aria Philips Series 5000 in SUPER SCONTO: rivoluziona la tua cucina

La friggitrice ad aria Philips Series 5000 Airfryer XXL è ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 199,99€, con uno sconto del 35%. Questo dispositivo rappresenta una vera rivoluzione nel mondo della cucina, offrendo un modo più sano e veloce per friggere, cuocere, arrostire e grigliare i tuoi piatti preferiti.

Friggitrice ad aria Philips Series 5000

La Philips Series 5000 si distingue per le sue funzioni di cottura 16 in 1, che ti permettono di preparare una vasta gamma di piatti con fino al 90% di grassi in meno. Questo significa che puoi goderti i tuoi cibi preferiti con meno sensi di colpa e più salute. La capacità di 7,2 litri e il cestello da 1,4 kg rendono questa friggitrice ad aria ideale per famiglie numerose o per chi ama ospitare, permettendoti di cucinare grandi quantità di cibo in una sola volta.

Una delle caratteristiche più innovative della Philips Series 5000 è la sua connettività Wi-Fi. Collegando l’airfryer all’app NutriU, puoi accedere a centinaia di ricette personalizzate e monitorare i progressi della cottura dal tuo telefono, ovunque tu sia. Questo ti dà la libertà di occuparti di altre attività mentre il tuo pasto si prepara.

La tecnologia Rapid Air è un altro punto di forza di questo dispositivo. Questa tecnologia esclusiva distribuisce l’aria calda in modo uniforme, assicurando che i tuoi cibi siano croccanti all’esterno e teneri all’interno, con poco o zero olio aggiunto. Inoltre, la friggitrice ad aria Philips è progettata per essere facile da pulire, con parti rimovibili lavabili in lavastoviglie e un cestello QuickClean con rivestimento antiaderente. Non solo la Philips Series 5000 ti permette di cucinare in modo più sano, ma è anche efficiente dal punto di vista energetico. Può cucinare fino al 50% più velocemente e risparmiare fino al 70% di energia rispetto a un forno tradizionale. Questo la rende un’opzione ecologica e conveniente per la tua cucina.

Non perdere questa incredibile offerta su Amazon per la Philips Series 5000 Airfryer XXL a soli 199,99€. È il momento di trasformare il modo in cui cucini, rendendolo più sano, veloce e conveniente. Visita Amazon oggi stesso e approfitta di questa offerta imperdibile!

