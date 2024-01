Fitbit by Google Charge 6 in SUPER SCONTO su Amazon: -13%

Nel mondo del fitness e del benessere, un buon activity tracker è diventato un accessorio indispensabile per molti. Il Fitbit by Google Charge 6, ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 139,90€ con uno sconto del 13%, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile e ricco di funzionalità.

Fitbit by Google Charge 6 con autonomia di 7 giorni

Questo tracker si distingue per la sua autonomia di 7 giorni e la resistenza all’acqua fino a 50 metri, rendendolo ideale per un uso quotidiano e per una varietà di attività sportive, compreso il nuoto. La compatibilità con iOS 15 o versioni successive e Android OS 9.0 o versioni successive assicura che il Fitbit Charge 6 possa essere utilizzato con una vasta gamma di smartphone. Il Fitbit Charge 6 è molto più di un semplice contapassi. Offre funzionalità avanzate come il monitoraggio del battito cardiaco, il GPS integrato, oltre a 40+ modalità di allenamento. Queste caratteristiche lo rendono uno strumento versatile per monitorare una varietà di attività fisiche, dal jogging al ciclismo, passando per gli allenamenti in palestra. Il Livello di Recupero Giornaliero e i Minuti in Zona Attiva sono funzioni particolarmente utili per coloro che desiderano ottimizzare il loro allenamento e il recupero.

Oltre alle funzionalità legate all’attività fisica, il Fitbit Charge 6 offre anche una serie di strumenti per il benessere generale. Il monitoraggio automatico del sonno e il profilo di sonno personalizzato sono essenziali per chi vuole migliorare la qualità del proprio riposo. Inoltre, il dispositivo offre funzioni come il Punteggio giornaliero di gestione dello stress e sessioni di mindfulness, che aiutano a mantenere un equilibrio tra attività fisica e benessere mentale. Il Fitbit Charge 6 non è solo un tracker di fitness, ma anche un dispositivo connesso che offre funzionalità smart come Google Maps, Google Wallet, e i controlli di YouTube Music. Queste funzioni lo rendono un compagno ideale non solo per l’attività fisica, ma anche per la vita quotidiana, permettendo di rimanere sempre connessi e informati.

A un prezzo di soli 139,90€, con uno sconto del 13%, il Fitbit by Google Charge 6 su Amazon è un’opportunità da non perdere per chi cerca un activity tracker di alta qualità a un prezzo accessibile.

