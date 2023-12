SUPER OFFERTA: Echo Show 8 ad un PREZZO MAI VISTO PRIMA

L’Echo Show 8, ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 144,99€ con un 15% di sconto, è un dispositivo che unisce tecnologia avanzata e intrattenimento in un formato compatto e versatile. Questo schermo intelligente è progettato per offrire un’esperienza utente eccezionale, rendendolo un must-have per chiunque voglia rendere la propria casa più smart e connessa.

Echo Show 8 con schermo touch HD

Il cuore dell’Echo Show 8 è il suo schermo touch HD da 8 pollici, che offre immagini brillanti e dettagliate. Che tu stia guardando i tuoi programmi preferiti su Prime Video, Netflix o ascoltando musica su Amazon Music, Apple Music o Spotify, l’Echo Show 8 trasforma ogni momento di intrattenimento in un’esperienza coinvolgente. La sua qualità audio spaziale garantisce un suono avvolgente e ricco, elevando il livello del tuo ascolto. Una delle caratteristiche più notevoli dell’Echo Show 8 è il suo hub per Casa Intelligente integrato. Questa funzionalità ti permette di collegare e controllare dispositivi compatibili con Zigbee, Matter e Thread senza la necessità di un hub separato. Puoi gestire videocamere, luci e molto altro tramite lo schermo o la tua voce, rendendo la tua casa più intelligente e automatizzata.

Le videochiamate sono un altro punto di forza dell’Echo Show 8. Grazie alla sua videocamera da 13 MP e alla tecnologia di riduzione del rumore, le tue conversazioni video saranno più nitide e fluide. La videocamera centrale con inquadratura automatica ti mantiene sempre al centro dell’azione, rendendo le tue videochiamate più piacevoli e coinvolgenti. L’Echo Show 8 non è solo un dispositivo per l’intrattenimento. È anche un assistente personale che ti aiuta a gestire la tua giornata. Puoi utilizzare la voce per impostare sveglie, aggiornare liste, tenere sott’occhio il calendario e i promemoria. Inoltre, grazie ai contenuti adattivi, ti verranno mostrate informazioni utili e pertinenti quando sei vicino al dispositivo.

Questo dispositivo è anche progettato nel rispetto della sostenibilità. Realizzato con il 29% di materiali riciclati, l’Echo Show 8 è un esempio di come la tecnologia possa essere eco-compatibile. Inoltre, è dotato di diversi elementi per il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare microfono/videocamera e un copri-telecamera integrato.

L’Echo Show 8, offerto a 144,99€ su Amazon, rappresenta una scelta eccellente per chi desidera arricchire la propria casa con un dispositivo all’avanguardia. Questo schermo intelligente non è solo un centro di intrattenimento, ma anche un assistente personale e un hub per la casa intelligente, tutto in uno.

