OFFERTA DI AGOSTO: Friggitrice ad aria Moulinex XL per tornare in forma smagliante!

La Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe potrebbe essere la risposta che stai cercando per mangiare meglio e perdere peso. E con un’offerta imperdibile su Amazon, ora è il momento perfetto per fare l’acquisto. Originariamente a 109,99€, ora puoi portarla a casa con un fantastico sconto del 9%, a soli 99,99€!

Capienza XL per cucinare tutto ciò che vuoi in modo sano

Capacità XL: Questa friggitrice ha una capacità di 4,2 Litri , ideale per preparare piatti per fino a 6 persone. Perfetta per le famiglie o per chi ama ospitare cene con gli amici.

Questa friggitrice ha una capacità di , ideale per preparare piatti per fino a 6 persone. Perfetta per le famiglie o per chi ama ospitare cene con gli amici. Multifunzionalità: Non solo frigge, ma offre quattro modalità di cottura : Friggere, Arrostire, Grigliare e Cuocere. Puoi preparare tutto, dalle patatine fritte ai muffin con scaglie di cioccolato.

Non solo frigge, ma offre : Friggere, Arrostire, Grigliare e Cuocere. Puoi preparare tutto, dalle patatine fritte ai muffin con scaglie di cioccolato. 8 Programmi Preimpostati: Scegli tra le 8 modalità preimpostate (Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto) per ottenere risultati perfetti ogni volta.

Scegli tra le (Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto) per ottenere risultati perfetti ogni volta. Controllo della Temperatura: Con il selettore di temperatura, puoi cucinare con precisione tra 80 °C e 200 °C .

Con il selettore di temperatura, puoi cucinare con precisione tra . Facilità d’uso: Dotata di un pannello touchscreen digitale, timer elettronico con spegnimento automatico e allarme acustico. Inoltre, la griglia rimovibile facilita la pulizia e la raccolta dell’olio in eccesso.

La Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe è un dispositivo che non può mancare nella tua cucina. Offre una vasta gamma di funzioni, dal friggere all’arrostire, e ti permette di preparare piatti deliziosi in modo più sano. Con l’offerta attuale su Amazon, non c’è momento migliore di adesso per acquistarla.

Non perdere questa opportunità! Clicca sul link e assicurati la tua Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe a un prezzo scontato!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.