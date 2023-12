OFFERTA BOMBA sul GPS Bike computer Garmin: il regalo che farà IMPAZZIRE i biker

Ciclisti appassionati, è giunto il momento di elevare la vostra esperienza di pedalata a un livello superiore con il GPS Bike Computer Smart Garmin Edge 130 Plus, ora disponibile su Amazon a soli 129€.

Approfittate di uno sconto del 7% su questo strumento indispensabile per ogni ciclista che desidera monitorare le proprie prestazioni e navigare con facilità. Questa offerta è l’occasione perfetta per aggiungere un alleato di valore al vostro equipaggiamento ciclistico.

Garmin Edge 130 Plus: tutte le funzionalità

Il Garmin Edge 130 Plus è un concentrato di tecnologia che si distingue per le sue specifiche tecniche avanzate.

Dotato di un display da 1,8 pollici, chiaro e leggibile anche sotto la luce diretta del sole, questo dispositivo offre una visibilità eccezionale in ogni condizione. La sua capacità di navigazione turn-by-turn vi guiderà in ogni percorso, dai sentieri meno battuti alle strade urbane, assicurando sempre la massima consapevolezza del percorso.

Ma c’è di più: il Garmin Edge 130 Plus è molto più di un semplice navigatore. Questo dispositivo è un vero e proprio allenatore smart, capace di fornire dati accurati sulle prestazioni, come la distanza percorsa, la velocità, l’altitudine e persino la frequenza cardiaca e la VO2 max, quando collegato a sensori compatibili. Inoltre, la funzione MTB Dynamics registra i dettagli delle vostre discese in mountain bike, come il numero di salti e la distanza di volo.

La connettività è un altro punto di forza del Garmin Edge 130 Plus. Grazie alla sincronizzazione con smartphone, potrete ricevere notifiche di chiamate e messaggi direttamente sul dispositivo, oltre a poter caricare automaticamente le vostre attività su Garmin Connect. La compatibilità con i satelliti GPS, GLONASS e Galileo garantisce una localizzazione precisa ovunque vi troviate.

Il GPS Bike Computer Smart Garmin Edge 130 Plus è l’investimento ideale per ogni ciclista che desidera migliorare le proprie prestazioni e vivere un’esperienza di navigazione senza precedenti. Oggi è disponibile a soli 129 euro con uno sconto del 7%. Preparatevi a trasformare ogni vostra pedalata in un’avventura indimenticabile!

