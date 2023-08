Nuovo Echo Auto: trasforma la tua auto in modo SMART grazie al 43% in meno!

Finalmente è arrivato un dispositivo che ti permetta di portare Alexa con te ovunque tu vada! Il Nuovo Echo Auto 2ª generazione è ora in offerta su Amazon a soli 39,99€, con uno sconto del 43% sul prezzo originale. Una proposta imperdibile per chi desidera avere sempre con sé l’assistente vocale di Amazon.

Ecco le caratteristiche principali del Nuovo Echo Auto di 2ª generazione

ACCESSORIO A MANI LIBERE : Progettato per abilitare le funzionalità di Alexa a mani libere, come riprodurre musica, effettuare chiamate, rispondere ai messaggi e molto altro, anche in auto.

: Progettato per abilitare le funzionalità di Alexa a mani libere, come riprodurre musica, effettuare chiamate, rispondere ai messaggi e molto altro, anche in auto. PROGETTATO PER LA STRADA: Con un design sottile e 5 microfoni integrati, Alexa ti ascolta chiaramente nonostante la musica, l’aria condizionata o i rumori del traffico. Inoltre, è dotato di un caricatore rapido per auto, ideale per ricaricare il telefono durante i tuoi spostamenti.

RIPRODUCI LA TUA MUSICA PREFERITA : Chiedi ad Alexa di riprodurre le tue playlist preferite da Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi musicali. Puoi anche sintonizzarti su stazioni radio in diretta.

: Chiedi ad Alexa di riprodurre le tue playlist preferite da Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi musicali. Puoi anche sintonizzarti su stazioni radio in diretta. FAI UNA CHIAMATA CON ALEXA : Usa la tua voce per effettuare chiamate, chiamare con Drop In su un dispositivo Echo compatibile a casa o trasmettere un annuncio.

: Usa la tua voce per effettuare chiamate, chiamare con Drop In su un dispositivo Echo compatibile a casa o trasmettere un annuncio. CONTROLLA I DISPOSITIVI PER CASA INTELLIGENTE : Mentre sei in viaggio, chiedi ad Alexa di regolare il termostato, spegnere le luci o controllare se la porta d’ingresso è chiusa.

: Mentre sei in viaggio, chiedi ad Alexa di regolare il termostato, spegnere le luci o controllare se la porta d’ingresso è chiusa. PROGETTATO PER TUTELARE LA TUA PRIVACY: Echo Auto è dotato di un pulsante per disattivare i microfoni, garantendo la tua privacy.

Se desideri avere Alexa sempre con te, anche quando sei in auto, il Nuovo Echo Auto 2ª generazione è la scelta giusta. E con uno sconto del 43%, non c’è momento migliore di adesso per acquistarlo.

Non perdere questa incredibile offerta! Aggiungi il prodotto al carrello e vivi un’esperienza di guida rivoluzionaria con Alexa al tuo fianco.

