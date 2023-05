Nothing Phone (2) in arrivo a luglio con una batteria migliorata

La società Nothing di Carl Pei sta per lanciare il suo secondo smartphone, il Nothing Phone (2), con una data di rilascio prevista per luglio 2023. In un’intervista rilasciata a Forbes, Pei ha confermato due importanti dettagli sul prossimo dispositivo, tra cui la data di rilascio e la dimensione della batteria.

Dettagli del lancio e specifiche tecniche del Nothing Phone (2)

Secondo quanto rivelato da Pei, il Nothing Phone (2) sarà lanciato a luglio di quest’anno, coincidendo con il periodo in cui Samsung dovrebbe lanciare i suoi nuovi dispositivi pieghevoli. L’intervista ha inoltre sottolineato che il lancio del Nothing Phone (2) sarà globale, con il dispositivo che verrà rilasciato contemporaneamente negli Stati Uniti e in altri paesi.

Un altro dettaglio rilevante riguarda la capacità della batteria del nuovo smartphone. Confermato oggi, il Nothing Phone (2) sarà dotato di una batteria da 4.700 mAh. Sebbene questo valore sia leggermente inferiore rispetto alle celle da 5.000 mAh presenti nei modelli Galaxy S23 Ultra di Samsung e Pixel 7 Pro di Google, rappresenta comunque un incremento rispetto ai 4.500 mAh del precedente modello Nothing Phone (1).

È stato inoltre rivelato che il Nothing Phone (2) sarà alimentato da un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, una scelta che dovrebbe garantire una maggiore durata della batteria.

Successo del primo Nothing Phone e aspettative per il Nothing Phone (2)

La società Nothing ha rivelato che ha venduto circa 750.000 unità del suo primo smartphone. Inoltre, l’intervista a Pei ha evidenziato che Nothing vede circa 3-4 volte più clienti passare da iPhone a Nothing rispetto ad altri marchi.

In attesa di ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche, il Nothing Phone (2) sembra promettere miglioramenti significativi rispetto al suo predecessore, con una batteria più grande e un processore più potente. La scelta di un lancio globale contemporaneo riflette l’ambizione di Nothing di posizionarsi come un importante attore nel competitivo mercato degli smartphone. La data di uscita prevista a luglio offre agli appassionati di tecnologia qualcosa da attendere con impazienza nel corso dei prossimi mesi.