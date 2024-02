Notebook HP con Ryzen 5, 8GB di RAM e 512GB di SSD è IN SCONTO del 31%

HP è una delle aziende leader nel settore della tecnologia e dell’informatica e oggi, su Amazon, il suo notebook 15s viene messo in maxi sconto del 31% e viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 479,99€.

Lavoro e studio al top con il notebook HP in offerta

Il notebook HP 15s-eq3001sl è un dispositivo affidabile e performante, progettato per massimizzare la tua produttività quotidiana. Dotato di un sistema operativo Windows 11 Home, offre strumenti facili da usare per ottimizzare lo spazio sullo schermo e migliorare l’efficienza dei tuoi programmi preferiti.

Al cuore di questo notebook c’è il processore AMD Ryzen 5 5625U, che garantisce prestazioni veloci e reattive. Con una velocità fino a 4,3GHz di frequenza di boost, 16MB di cache L3, 6 core e 12 thread, è in grado di gestire facilmente una vasta gamma di compiti.

Il design del laptop è elegante, con un chassis color argento e una tastiera realizzata in plastica riciclata, che dimostra l’impegno di HP verso la sostenibilità ambientale. Con un peso di soli 1,69 kg e uno spessore di 1,79 cm, è perfetto per l’uso in mobilità. Lo schermo da 15,6 pollici offre una risoluzione Full HD 1920 x 1080p e una luminosità di 250 Nits, assicurando immagini chiare e nitide anche in condizioni di luce intensa.

Per quanto riguarda la memoria, il notebook è dotato di 8GB di RAM e di un SSD da 512GB, garantendo un avvio istantaneo e una velocità di caricamento rapida per le applicazioni. La batteria offre un’autonomia fino a 9 ore e 45 minuti, con la possibilità di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti grazie alla Ricarica Rapida.

Su Amazon, oggi, è presente un mega sconto del 31% sul notebook HP per un costo finale di 479,99€. Approfittane ora!

