Mouse da gaming Logitech G203: PREZZACCIO su Amazon (-42%!)

Logitech è un’azienda leader nella produzione di dispositivi informatici e accessori e oggi, su Amazon, il mouse G203 viene scontato del 42% per poi essere venduto alla cifra finale di 23,66€.

Maxi promo: mouse Logitech da gaming ad un prezzo regalato

Il mouse Logitech G203 è progettato per offrire prestazioni di alto livello, precisione e personalizzazione per i giocatori. Dotato di un sensore da 8.000 DPI, risponde con precisione a tutti i movimenti. Puoi personalizzare le impostazioni di sensibilità che desideri utilizzando il software per gaming Logitech G Hub e scegliere tra 5 livelli DPI, passando facilmente dall’uno all’altro per adattarti a qualsiasi situazione di gioco.

Il Logitech G203 è equipaggiato con colori LIGHTSYNC RGB, che ti permettono di goderti colori vivi e brillanti grazie al sistema LIGHTSYNC RGB. Con circa 16,8 milioni di colori disponibili, puoi installare il software Logitech G Hub per scegliere tra i colori e le animazioni preimpostati oppure creare le tue combinazioni personalizzate, rendendo il tuo setup di gioco unico e accattivante.

Il design classico del Logitech G203 è stato testato e approvato dai giocatori. Offre un comfort eccezionale e un controllo totale grazie al layout intuitivo a 6 pulsanti e alla forma classica da gaming.

Ogni pulsante può essere personalizzato con il software Logitech G Hub per semplificare le operazioni, permettendoti di avere tutte le funzioni essenziali a portata di mano. Un’altra caratteristica importante del Logitech G203 è il tensionamento meccanico dei pulsanti con molla in metallo. Questo sistema offre un click deciso e reattivo, migliorando la tua esperienza di gioco.

