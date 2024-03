Notebook HP al suo MINIMO STORICO su Amazon

HP è un’azienda molto rilevante nell’ambito della produzione di dispositivi informatici e oggi, su Amazon, il notebook HP è scontato dell’11% e venduto al suo minimo storico: 549,99€.

Minimo storico: Amazon lancia il super sconto sul notebook HP

Il notebook HP 15s-fq5003sl offre prestazioni elevate e un’esperienza utente ottimizzata grazie al sistema operativo Windows 11 Home. Dotato del potente processore Intel Core i7 1255U, con velocità fino a 4,7 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost garantisce prestazioni fluide e reattive per multitasking e elaborazione di contenuti complessi.

La memoria RAM da 16GB e l’SSD da 512GB assicurano un avvio istantaneo e una gestione efficiente dei dati, mentre il display da 15,6″ Full HD offre una visualizzazione nitida e dettagliata.

La tastiera di colore Natural Silver presenta un formato Full Size con tastierino numerico completo, garantendo una comoda digitazione anche durante lunghe sessioni di lavoro. La batteria offre un’autonomia fino a 10 ore e 30 minuti, perfetta per l’uso in mobilità, e supporta la Ricarica Rapida, che consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti circa.

Il design del notebook, con chassis color argento e tastiera realizzata in plastica riciclata post-consumo, riflette l’impegno di HP verso la sostenibilità ambientale. Tra le caratteristiche aggiuntive troviamo la presenza di porte HDMI, USB Type-C e lettore di impronte digitali. Con un peso di soli 1,69 kg e uno spessore di 1,79 cm, il notebook HP 15s-fq5003sl è ideale per chi cerca prestazioni elevate e portabilità senza compromessi.

