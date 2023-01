È impossibile o quasi che tu non conosca Norton. Per dirla in breve, è il primo nome che viene in mente quando si parla di antivirus. Ebbene oggi puoi acquistare Norton Antivirus Plus 2023 per un solo dispositivo (licenza per 12 mesi) a soli 11,99 euro, ovvero il 60% in meno rispetto al prezzo di listino. Affare? Assolutamente sì!

Norton Plus 2023: solo 11,99€ per il massimo della sicurezza

Con questo pacchetto puoi proteggere il tuo dispositivo (PC Windows o Mac): con Norton Antivirus Plus 2023 malware, phishing e ransomware non avranno alcuna possibilità di “bucare” il tuo device.

Molto interessante è lo strumento Password Manager. In sintesi, ti consente di generare, memorizzare e gestire password, informazioni su carte di credito e altre credenziali. Tutto viene custodito nel tuo vault crittografato sul cloud. Tutto è al sicuro, anche i tuoi documenti importanti, che potrebbero sparire nel nulla improvvisamente per via di errori del disco rigido. Quanto volte è capitato…

Strumenti principali:

Backup del PC nel cloud: 2GB di archiviazione cloud per salvare file e documenti importanti come misura preventiva contro la perdita di dita dovuta a errori dell’unità disco rigido, furto di dispositivi e ransomware.

2GB di archiviazione cloud per salvare file e documenti importanti come misura preventiva contro la perdita di dita dovuta a errori dell’unità disco rigido, furto di dispositivi e ransomware. Password Manager: strumenti per genere, memorizzare e gestire facilmente e in modo più sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali online.

strumenti per genere, memorizzare e gestire facilmente e in modo più sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali online. Protezione delle operazioni bancarie online: fornisce un ulteriore livello di sicurezza e tranquillità quando effettui transazioni con siti finanziari, come le banche e le società emittenti di carte di credito.

Il prodotto ti verrà consegnato fisicamente, ma per l’attivazione dovrai svolgere tutto online. Recati su norton.com/setup e crea un account utilizzando il tuo indirizzo email. Immetti poi le 25 cifre della chiave prodotto e segui le semplici iscrizioni su schermo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.