Chi non conosce Norton? Dai non scherziamo, è il primo nome che viene in mente quando si parla di antivirus. Ebbene oggi puoi acquistare Norton 360 Deluxe 2023 per 5 dispositivi (licenza per 15 mesi) a soli 18,49 euro, ovvero il 69% in meno rispetto al prezzo di listino.

Sì, ci siamo capiti: è un affare!

Norton 360: la sicurezza viene prima di tutto

Con questo pacchetto puoi proteggere fino a 5 dispositivi tra PC Windows, Mac, smartphone e malware. Con Norton 360 Deluxe 2023 malware, phishing e ransomware non avranno alcuna possibilità di “bucare” i tuoi device. Inoltre, potrai accedere ad app e siti web (in Wi-Fi o in 4/5G) con la sicurezza della crittografia avanzata con Secure VPN.

Altra chicca è il Password Manager. In sintesi, ti consente di generare, memorizzare e gestire password, informazioni su carte di credito e altre credenziali. Tutto viene custodito nel tuo vault crittografato sul cloud. Tutto è al sicuro, anche i tuoi documenti importanti, che potrebbero sparire nel nulla improvvisamente per via di errori del disco rigido. Quanto volte è capitato…

Strumenti principali:

Backup del PC nel cloud: 50GB di archiviazione cloud per salvare file e documenti importanti come misura preventiva contro la perdita di dita dovuta a errori dell'unità disco rigido, furto di dispositivi e ransomware.

Password Manager: strumenti per genere, memorizzare e gestire facilmente e in modo più sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali online.

Secure VPN: accedi alle tue app e ai tuoi siti web preferiti quando ti connetti al Wi-Fi di casa o in viaggio con la sicurezza della crittografia avanzata.

SafeCam: ti avvisa di tentativi di accesso alla webcam e ti aiuta a bloccare gli accessi non autorizzati.

Dark Web Monitoring: il software cerca le tua informazioni personali nel Dark Web e ti avvisa se le trova.

Protezioni minori: strumenti per i genitori per aiutare i bambini a esplorare Internet con maggiore sicurezza.

