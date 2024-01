Non solo caffè: scopri ARIETE ESPRESSO SLIM METAL e prepara bevande deliziose A POCHISSIMO!

Perché accontentarsi di un semplice caffè, quando puoi avere il meglio? Ottieni il tuo caffè perfetto in casa con Ariete Espresso Slim Metal, la macchina del caffè professionale per gustare caffè sia in polvere che in cialde a soli 149€ grazie al 24% di sconto.

Un design unico, vintage e retrò, per un gusto corposo e indimenticabile: Ariete Espresso Slim Metal ti farà innamorare di nuovo del momento della colazione, grazie alle sue caratteristiche straordinarie. Scoprile tutte di seguito!

Con il dispositivo Maxi-Cappuccino puoi creare capolavori!

Non solo per caffè: la presenza del dispositivo Maxi-Cappuccino ti permetterà di creare cappuccini cremosi e densi. Ti basterà regolare l’altezza per la tazza e goderti l’aroma intenso della tua bevanda calda! Inoltre, la macchina è perfetta anche per preparare infusi, tisane e tè caldi grazie all’apposito braccio erogatore di acqua calda. Che dire poi del caffè? Compatibile sia per il caffè in polvere che con le Cialde ESE, ti innamorerai del risultato.

Grazie al manometro controlli parametri di acqua, quantità di caffè e pressione del caffè per un caffè come desideri. Come se non bastasse, Ariete Espresso Slim Metal è davvero super sicura: ha un sistema di spegnimento automatico dopo 25 minuti e anche un sistema anti-goccia e spia per la pulizia. La macchina manuale è adatta a tutte le cucine per le sue forme compatte, è possibile riporla in qualsiasi angolo della cucina senza rinunciare a spazio prezioso, grazie ai suoi 14 cm di larghezza.

Ci stai ancora pensando? Corri ad acquistare Ariete Espresso Slim Metal 1381: risparmierai moltissimo! La pagherai infatti solo 149€ al posto degli originali 195€, grazie al 24% di sconto attivo. Corri su Amazon, il caffè perfetto ti aspetta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.