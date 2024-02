NON CI CREDERAI: solo 14€ per Spazzola Pulizia Viso che rende la pelle splendente!

Adori prenderti cura della tua pelle: skincare, prodotti top di gamma, creme, sieri, idratazione… ma c’è sempre qualcosa che manca. Che cosa, ti starai chiedendo? Te lo diciamo noi: una spazzola elettrica per la pulizia del viso a soli 14,99€ che è un vero e proprio trattamento di bellezza professionale a casa tua! Scopri la Beurer Beauty, la spazzola facciale che non delude le tue aspettative beauty.

Pelle naturalmente più bella con pochi semplici passaggi

La spazzola facciale FC 45 consente una pulizia del viso profonda e delicata: il suo utilizzo stimola al contempo la circolazione cutanea e la rigenerazione, per una pelle rimpolpata e immediatamente più idratata. Con la spazzola viso Beurer la pulizia della pelle è fino a 4 volte più accurata rispetto pulizia manuale.

Il funzionamento a batteria ti consente di utilizzarla anche sotto la doccia, nella vasca o vicino al lavandino. A seconda dell’applicazione desiderata è possibile selezionare la rotazione su 2 velocità. È ideale per la pulizia e la cura quotidiana del viso e dona una pelle levigata e morbida al tatto. Puoi selezionare 2 velocità per adattare la forza pulente alle esigenze del tuo viso. Nella confezione troverai anche una spazzola morbida per la pulizia di tutti i giorni e un comodo anello a occhiello per appendere la spazzola ovunque ti risulterà più comodo! Con la spazzola per la pulizia del viso si ottiene una pelle visibilmente levigata, luminosa e dall’aspetto sano.

Non attendere oltre, acquista oggi la spazzola viso elettrica per avere una pelle super levigata spendendo solo 14€ su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.