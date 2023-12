NON CI CREDERAI: Robot Aspirapolvere al MINIMO STORICO e un prezzo sbalorditivo!

Lefant Robot Aspirapolvere a soli 109,99€! Questo prezzo, il minimo storico per questo prodotto, include un incredibile sconto del 5% e un coupon di 100€. È un’occasione unica per portare a casa un alleato prezioso nella pulizia quotidiana.

Il Lefant Robot Aspirapolvere non è solo un dispositivo di pulizia, ma un vero e proprio gioiello tecnologico. Dotato di sensore a infrarossi anti-collisione, questo robot è in grado di rilevare l’ambiente circostante a 360 gradi, evitando ostacoli e cadute. La sua dimensione compatta, con un diametro di soli 28 cm, gli permette di muoversi agilmente sotto i mobili, garantendo una pulizia accurata e completa. La sua capacità di 500 ml riduce la frequenza di svuotamento, mentre la filtrazione a doppio strato previene l’inquinamento secondario.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la sua versatilità. Il Lefant Robot Aspirapolvere offre sei modalità di pulizia, tra cui la pulizia organizzata, casuale, spot, lungo il muro, programmata e manuale. Puoi scegliere la modalità più adatta alle tue esigenze e cambiare facilmente tra i tre livelli di potenza di aspirazione tramite l’app. Questo lo rende ideale per ogni tipo di superficie, dai pavimenti duri alle moquette.

Inoltre, il Lefant è un alleato perfetto per chi ha animali domestici. Grazie agli ugelli brushless avanzati e una potente aspirazione da 2000 pa, è in grado di aspirare capelli e polvere direttamente nella scatola, senza aggrovigliarsi nelle spazzole. Questo lo rende non solo efficace ma anche estremamente pratico da mantenere.

Il Lefant Robot Aspirapolvere a soli 109,99€ su Amazon è un'opportunità da cogliere al volo.

