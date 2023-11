Nintendo Switch Sports + console a SOLI 246,41€ grazie al DOPPIO SCONTO eBay

Sei pronto a portare l’esperienza di gioco a un livello completamente nuovo? La Nintendo Switch Console 1.1 con Joycon Neon Red/Blu, accompagnata dal gioco Switch Sport e una pratica fascia, è ora disponibile su eBay a un prezzo incredibilmente vantaggioso di solo 43,49€. Grazie al fantastico sconto del 15% e all’uso del codice NOVEDAYS, puoi approfittare di un ulteriore sconto di 43,49€. È un’occasione da non perdere!

Nintendo Switch Sports a soli 246,41€ grazie al doppio sconto su eBay

La Nintendo Switch è famosa per la sua versatilità e capacità di adattarsi a qualsiasi stile di vita. Puoi usarla come console da casa, collegata alla TV, oppure come dispositivo portatile, perfetto per i viaggi o il gioco in movimento. I Joycon di colori Neon Red e Blu non solo aggiungono un tocco di vivacità al tuo dispositivo, ma sono anche incredibilmente ergonomici e confortevoli per sessioni di gioco prolungate.

Il pack include il gioco Switch Sport, che porta l’azione sportiva direttamente nel tuo salotto. Dal tennis al bowling, dal badminton al chambara, potrai sfidare amici e familiari in una varietà di sport, mantenendoti attivo e divertendoti allo stesso tempo. E con la fascia inclusa, avrai tutto il necessario per un’esperienza di gioco completa e coinvolgente.

Inoltre, riceverai 3 mesi di abbonamento gratuito a Nintendo Switch Online, che ti permetterà di giocare online con amici, accedere a una libreria di classici giochi NES e SNES e approfittare di offerte esclusive.

Non perdere questa fantastica opportunità di portare a casa tua la Nintendo Switch con Switch Sport e tutti gli accessori necessari a un prezzo eccezionale. Che tu sia un appassionato gamer o cerchi un modo divertente per stare in forma e intrattenere la famiglia, questo pack è la scelta perfetta. Visita ora la pagina eBay e approfitta dell’offerta limitata. La Nintendo Switch ti aspetta per regalarti ore di divertimento e sport!