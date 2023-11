Nintendo Switch OLED a 273,12€ in SUPER SCONTO con gli eDays!

È il momento di elevarsi a nuove vette videoludiche con l’innovativo New Nintendo Switch OLED, ora disponibile a un prezzo imbattibile di 273,12€ su eBay. Non è solo un affare: è una rivoluzione che puoi tenere tra le mani. E con l’uso del coupon “NOVEDAYS”, otterrai uno sconto aggiuntivo di 48,20€! È l’era degli eDays, un periodo magico in cui eBay diventa il tuo baule del tesoro con sconti fino al 15%. Non perdere l’occasione di unirti alla famiglia Nintendo con un risparmio così considerevole.

Nitendo Switch OLED a soli 273,12€ su eBay

La console New Nintendo Switch OLED rappresenta il meglio dell’innovazione portatile. Con il suo schermo OLED da 7 pollici, ogni dettaglio grafico splende con colori vivaci e contrasti più definiti. Che tu stia navigando attraverso il regno di Hyrule o competendo sulle piste di Mario Kart, l’esperienza visiva è semplicemente stupefacente.

La console non si limita all’estetica: offre un’esperienza di gioco versatile e adattabile a qualsiasi situazione. Con i Joy-Con rimovibili, puoi passare dalla modalità portatile alla modalità TV in un attimo, trasformando il tuo spazio di gioco in una vera e propria arena. La batteria a lunga durata assicura che la tua avventura non venga interrotta prematuramente, mentre la memoria interna da 64GB, espandibile tramite microSD, significa che non dovrai mai lasciare un gioco indietro.

Non lasciarti scappare la possibilità di immergerti in mondi incredibili con il New Nintendo Switch OLED. Utilizza il codice “NOVEDAYS” per ottenere uno sconto speciale e inizia a giocare con stile. Che tu sia un veterano dei videogiochi o alla ricerca della tua prima console, questa offerta su eBay è la porta d’accesso a un universo di divertimento. Aggiungi al carrello, inserisci il codice e preparati a giocare con il New Nintendo Switch OLED – la tua prossima avventura ti aspetta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.