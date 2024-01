MSI Prestige, 16GB RAM 1TB SSD, il migliore al minimo storico (1049€)

Quando si tratta di combinare lavoro e intrattenimento in un unico dispositivo, il MSI Prestige 14H B12UCX-600IT si distingue come una scelta eccellente. E ora, con un’offerta imperdibile su Amazon a soli 1.049,00€, grazie a uno sconto del 7%, è il momento perfetto per fare questo investimento.

MSI Prestige a 1049€ in sconto del 7% su Amazon: minimo storico

Questo notebook non è solo un semplice laptop, ma un vero e proprio centro di produttività e divertimento. Equipaggiato con un processore Intel i7-12650H e una scheda grafica Nvidia RTX 2050 da 4GB GDDR6, il Prestige 14H offre prestazioni eccezionali sia per il lavoro che per il gaming. Che tu stia editando video, lavorando su progetti complessi o immergendoti nei tuoi giochi preferiti, questo laptop non ti deluderà.

La memoria RAM LPDDR5 da 16GB a 4800MHz assicura una fluidità senza pari, permettendoti di passare senza problemi da un’applicazione all’altra. E con un 1TB di SSD PCIe4, avrai tutto lo spazio necessario per archiviare documenti, foto, video e giochi, con tempi di caricamento ridotti al minimo.

Il display FHD da 14 pollici con frequenza di 60Hz offre immagini nitide e colori vivaci, rendendo ogni dettaglio cristallino. Che tu stia lavorando su presentazioni o guardando film, la qualità visiva è garantita. Inoltre, la connettività WiFi 6E assicura una connessione internet veloce e stabile, fondamentale sia per il lavoro che per il gaming online.

Il design elegante e sottile del Prestige 14H, unito al suo colore Silver, lo rende non solo un potente strumento di lavoro, ma anche un accessorio di stile. E con il layout e la garanzia ITA, avrai la sicurezza di un prodotto pensato per il mercato italiano e supportato da una garanzia affidabile.

In conclusione, il MSI Prestige 14H B12UCX-600IT è la scelta ideale per chi cerca un laptop che possa soddisfare sia le esigenze lavorative che quelle di intrattenimento. Con le sue specifiche tecniche di alto livello e un prezzo così vantaggioso, è un’opportunità da non perdere. Visita la pagina Amazon e approfitta di questa offerta limitata per portare a casa un dispositivo che eleverà la tua esperienza di lavoro e gioco a un livello superiore.

