Moza Mini-MX, gimbal a 3 assi stabilizzato per smartphone a 79€

Le ultime generazioni di iPhone fanno un buon lavoro per quanto riguarda la stabilizzazione dei video. Ma il segreto per avere delle registrazioni fluide e esenti da vibrazioni è usare un gimbal. Solitamente costano oltre i 100€, ma Moza Mini-MX è un ottimo prodotto ed è pure scontatissimo a 79€.

Un Gimbal è uno stabilizzatore hardware. Cioè un gingillo attivo che contrasta le microvibrazioni del corpo con movimenti contrari, per ottenere una immagine perfettamente stabilizzata e un flusso video super fluido. È la tecnologia che rende tanto professionali e belli i video che vedete su YouTube; e a differenza di un tempo, oramai è davvero molto accessibili e diffusa.

Perfetto per immortalare bei momenti di una vacanza, un matrimonio o per dilettarsi col cinema domestico. Moza Mini-MX tra l’altro non è solo economico; supporta anche tante feature che lo rendono concorrenziale coi modelli più blasonati tipo Osmo. Queste sono le funzionalità che ci sono piaciute: