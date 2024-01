Mouse+Tastiera wireless Logitech: la combo PERFETTA a MENO DI 30 EURO

Lo smartworking è sempre più diffuso e, quindi, è indispensabile avere gli strumenti giusti per ottimizzare la propria postazione di lavoro dovunque. Per questo motivo non puoi assolutamente farti sfuggire l’offertona Amazon sul Kit Mouse e Tastiera Wireless Logitech, oggi disponibile a soli 27 euro con uno sconto del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Si tratta di una combo perfetta sia per il lavoro che per l’intrattenimento quotidiano: non fartela scappare, l’offerta è limitatissima!

Kit Mouse e Tastiera Wireless Logitech: massima efficienza e comodità

Il Kit Mouse e Tastiera Wireless Logitech è l’accoppiata vincente, ideale per chi è sempre in movimento ed ha bisogno di lavorare nella massima flessibilità.

Gli strumenti sono compatibili con Windows o ChromeOS ed assicurano una connessione semplice plug-and-play. Il ricevitore di dimensioni ridotte offre una connessione wireless a 2,4 GHz potente e affidabile in pochissimi secondi e un raggio d’azione di 10 metri per uno spazio di lavoro più ordinato che mai.

La tastiera è dotata di 8 tasti di scelta rapida e tastierino numerico per un inserimento efficiente dei dati e una navigazione semplicissima: con un semplice tocco è possibile accedere a riproduzione/pausa, volume, disattivazione audio e Internet.

Il mouse ha un design sagomato e un formato portatile con clic uniforme e preciso. Garantisce un puntamento su quasi tutte le superfici e, grazie alla tecnologia SilentTouch, il rumore è ridotto del 90% rispetto all’utilizzo di un mouse classico.

L’autonomia dei due dispositivi assicura l’utilizzo a lungo tempo senza nessuna preoccupazione: nello specifico potrai sfruttare per 36 mesi la tastiera e per 18 mesi il mouse senza sostituire mai le batterie.

Ottimizza il tuo setup di lavoro con il Kit Mouse e Tastiera Wireless Logitech! Oggi è disponibile su Amazon a soli 27 euro con uno sconto del 14%. Porta subito a casa questa combo che renderà il tuo smartworking molto più efficace e confortevole!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.