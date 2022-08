Mouse Wireless Logitech per Mac ad un OTTIMO PREZZO

Disponibile su Amazon un ottimo mouse wireless della Logitech per Mac ad un altrettanto ottimo prezzo: potete acquistarlo infatti a soli 59,99€.

L’offerta in questione è valida su questo mouse wireless per Mac in colorazione grigia: il nome del modello è MX Anywhere 3, ed ha molteplici funzioni che lo rendono un eccellente mouse per molti usi.

Dotato di dimensioni esigue e di un eccellente valore di DPS, questo mouse può funzionare su tante superfici diverse, persino vetro, in modo da essere adatto all’uso in ogni momento. La batteria dura 70 giorni e per ricaricarlo basterà usare il cavo USB-C in dotazione.

Lo scorrimento di questo mouse prende la denominazione di MagSpeed, che garantisce una velocità eccellente, una precisione accurata e un silenzio comodo se per caso vi trovaste a doverlo usare in momenti dove fastidiosi rumori potrebbero disturbare gli altri.

Il mouse wireless Logitech MX Anywhere 3 per Mac è personalizzabile tramite applicazione dedicata: in questo modo potrete sistemare ogni azione del mouse in modo che sia adatta al vostro lavoro. Il mouse è inoltre accoppiabile con fino a 3 dispositivi, e potrete cambiarli in qualunque momento grazie all’Easy Switch.

All’interno è presente infine anche un abbonamento di 2 mesi ad Adobe Photoshop e Lightroom, o di 1 mese Creative Cloud per tutte le applicazioni Adobe, utile se volete testare gli applicativi di grafica e design del noto marchio.