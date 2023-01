Mouse Wireless Logitech Lift per Mac ad un prezzo IMBATTIBILE su Amazon

Il Logitech Lift per Mac è un mouse progettato per aiutare a prevenire l’affaticamento muscolare. Poiché il suo fattore di forma è pensato per mani di piccole o medie dimensioni, non è il più alto in circolazione, ma con un’altezza di 71 mm torreggerà sui modelli più tradizionali. Ha anche una base ampia, quasi a forma di uovo, per mantenerlo più stabile. Acquistalo ora su Amazon a soli 69,99€ invece di 81,99€.

Quel fattore di forma verticale serve a garantire che la tua mano si trovi in una posizione più naturale. Per aiutare in questo, si assottiglia verso la parte anteriore dove si trovano i pulsanti sinistro e destro e la rotella di scorrimento. Ancora più importante, l’intero mouse si trova a un angolo di 57 gradi, il che mette la tua mano in quella che Logitech chiama una “posizione naturale“.

La metà anteriore è rivestita in plastica (fino al 70% di plastica riciclata post-consumo a seconda del colore) mentre la metà posteriore è ricoperta da una finitura a coste gommata che aiuta con la presa. Ha sei pulsanti rimappabili in totale: clic sinistro/destro, avanti/indietro, pulsante centrale per DPI e una rotella di scorrimento con clic centrale.

Dato che è wireless ha un’interruttore di alimentazione, così come lo sportello magnetico che copre il vano batteria e il garage del ricevitore, che conserva il ricevitore USB Logi Bolt quando non viene utilizzato. Poi c’è il pulsante di connettività. Poiché lavoriamo con più dispositivi, molti apprezzano avere un pulsante che ci consente di passare da un dispositivo connesso all’altro.

Puoi connetterti tramite Bluetooth o wireless a 2,4 GHz, entrambi con una portata di 10 m. Puoi persino collegare il Lift a tre dispositivi contemporaneamente.

Inoltre, se l’app Logi Options+ è installata su tutti e tre i dispositivi, non è necessario sollevare il mouse e premere il pulsante per passare da un dispositivo all’altro. Puoi abilitare Flow, che ti consente di spostare il cursore da un dispositivo all’altro semplicemente spostandolo sul bordo dello schermo. Puoi anche regolare le impostazioni DPI che vanno da 400 a 4000. Approfitta ora dello sconto del 15% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

