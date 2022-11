Mouse Wireless Logitech in SUPER OFFERTA

Continuano le offerte in occasione del Black Friday su Amazon, e oggi il famoso sito di e-commerce ha messo in sconto un piccolo dispositivo molto utile. Stiamo parlando del Logitech M220 Silent, un mouse wireless, che ora potrete acquistare a 10,99€, scontato di ben l’58% sul prezzo iniziale di listino.

La prima qualità di questo piccolo mouse (3.9 x 9.9 x 6 cm), oltre alla ovvia comodità di poter essere portato ovunque vogliate senza consumare spazio, è la sua silenziosità. Infatti grazie alla riduzione del rumore del click di oltre il 90%, il Logitech M220 Silent vi da un’esperienza silenziosa a voi e a chi vi circonda, per poter essere usato in qualunque situazione.

Grazie alla qualità e alla cura in fase di progettazione di Logitech, questo mouse wireless vi garantirà una connessione estremamente stabile fino a 10 m di distanza. Oltre naturalmente alla precisione di tracciamento estremamente accurata che da anni contraddistingue i dispositivi di questa casa di sviluppo.

Inoltre il design ergonomico di questo mouse senza fili non fa affaticare le mani durante la presa, rendendolo perfetto anche per sessioni di lavoro più prolungate. Ed è ottimo da usare sia per utenti mancini che per i destrorsi.