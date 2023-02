Mouse verticale: a chi è consigliato, e come scegliere il migliore

L’utilizzo prolungato di mouse e tastiera può causare problemi a articolazioni e tendini, portando a dolore e fastidii. Uno dei problemi più comuni è l’artrite del polso, causata dalla ripetitiva flessione del polso per utilizzare il mouse tradizionale. Anche il tendine del polso, noto come tendine del tennista, può infiammarsi a causa dell’uso ripetitivo del mouse. Inoltre, la posizione scorretta del mouse e della tastiera può causare problemi alla schiena e alle spalle, causando dolore e tensione muscolare. Se soffri di alcuni di questi disturbi, forse dovresti prendere in considerazione l’idea di acquistare un mouse verticale: ecco a chi ha consigliato, e come scegliere un modello decente.

Cattive abitudini, sedentarietà e strumenti informatici a lungo andare lasciano il segno su un corpo che di sicuro non ringiovanisce. Un modo per prevenire questi problemi è l’utilizzo di un mouse verticale. Questo tipo di mouse è progettato per mantenere il polso in una posizione naturale, riducendo la flessione del polso e il rischio di infiammazione del tendine. Inoltre, un mouse verticale consente di utilizzare la forza muscolare del braccio invece del polso, riducendo la tensione su quest’ultimo.

Un altro vantaggio del mouse verticale è che esso può aiutare a migliorare la postura, riducendo la pressione sulla schiena e sulle spalle. Inoltre, permette di avere una maggiore precisione nell’utilizzo, eliminando la necessità di muovere il polso in modo ripetitivo.

In generale, l’utilizzo di un mouse verticale può aiutare a prevenire problemi muscolari e articolari, migliorando la postura e la salute in generale. Ci sono molti modelli di mouse verticale disponibili sul mercato, e vale la pena investire in uno di questi dispositivi per evitare problemi futuri. Su Amazon si trovano diversi prodotti che possono fare al caso vostro, a differenti prezzi: ecco i migliori due mouse verticali secondo noi.

Logitech Mx Wireless

Il Logitech MX Vertical Advanced è un mouse ergonomico dotato di tre modalità di connessione: tramite Bluetooth fino a 10 metri, con l’utilizzo del ricevitore unificatore incluso o con un cavo USB di tipo A a tipo C.

Oltre ai classici tasti sinistro e destro, presenta anche una rotella di scorrimento precisa. La batteria integrata da 240 mAh permette una rapida ricarica di solo un minuto. Compatibile con sistemi Mac e Windows, questo mouse è progettato per ridurre l’affaticamento e il movimento della mano, con un interruttore di velocità del cursore dedicato e la possibilità di personalizzare la velocità e la precisione tramite il software Logitech Options.

È possibile associare fino a tre dispositivi e passare tra di essi toccando un pulsante o utilizzando la funzione Logitech Flow per la condivisione dei file. Con un’autonomia di massimo quattro mesi con una carica completa e fino a tre ore con una ricarica rapida di un minuto, questo mouse verticale è una valida alternativa per migliorare la salute delle articolazioni e dei tendini durante l’utilizzo di un computer.

Acquistalo ora su Amazon a un ottimo prezzo. In alternativa, c’è in offerta il Logitech Lift Mouse Ergonomico Verticale.

Trust Verto

Il mouse verticale e wireless Trust Verto è un’ottima soluzione per ridurre il dolore al polso causato dall’utilizzo prolungato del computer. Questo dispositivo è compatibile con entrambi i sistemi operativi Windows e MacOS ed è facilmente collegabile tramite un micro ricevitore incluso nella confezione.

Questo mouse è in grado di funzionare su qualsiasi superficie e ha dei DPI regolabili per adattarsi alle tue esigenze. Inoltre, ha ben sei pulsanti che possono essere attivati anche con il pollice. È possibile acquistare questo mouse su Amazon ad un prezzo super conveniente con la possibilità di spedizione gratuita tramite Prime, così da poter utilizzare il computer per lunghe ore senza più preoccupazioni per il dolore al polso.

