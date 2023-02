Mouse per mancini Logitech Signature M650 ad un SUPER prezzo su Amazon

Se stai cercando un mouse wireless per mancini affidabile e preciso, il Logitech Signature M650 L è progettato per adattarsi al meglio. Usalo per il laptop o per un tablet compatibile tramite il ricevitore RF Logi Bolt USB di tipo A incluso o utilizzando il Bluetooth. Acquistalo ora su Amazon a soli 42,99€ invece di 53,99€.

Possiede anche un suo sensore ottico avanzato da 2000 dpi fornisce un controllo fluido e preciso. Il Signature M650 L Left è inoltre dotato di una Smart-Wheel adattiva che passa automaticamente dallo scorrimento preciso alla modalità di rotazione libera con un semplice movimento del dito. I pulsanti primari e due laterali programmabili sono migliorati con la tecnologia SilentTouch di Logitech, che ti consente di silenziare i clic del mouse o di farti rispondere alle chiamate. Il mouse L Left è valutato per durare per circa due anni utilizzando una singola batteria, a seconda dell’uso. È anche compatibile con Windows 10, macOS 10.10, Chrome OS, Linux, Android 8 e iPadOS 13.4 o versioni successive.

Usa il software Logitech Options+ per Windows e macOS per personalizzare i pulsanti laterali con scorciatoie per risparmiare tempo come avanti/indietro e copia/incolla. La tecnologia SilentTouch di Logitech riduce il rumore dei pulsanti del mouse fino al 90% rispetto ai mouse tradizionali, fornendo un ambiente di lavoro più silenzioso. Approfitta ora dello sconto incredibile del 20% e acquistalo su Amazon, e ricordati che se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.