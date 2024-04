Mouse Logitech senza filo piccolo e compatto: adatto ad ogni contesto, OFFERTA LAMPO

Logitech è un’azienda di prima fascia nell’ambito della produzione di accessori informatici e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto extra large del 37% sul mouse targato proprio Logitech M185: prezzo totale di soli 11,40€.

Mouse Logitech ad un prezzo pazzesco

Il Mouse Logitech M185 offre un’esperienza di utilizzo compatto e versatile, grazie al suo design sagomato che consente di impugnarlo comodamente sia con la mano destra che con la sinistra. Questo mouse wireless ambidestro offre un comfort superiore rispetto al touchpad, garantendo un controllo preciso e intuitivo del cursore.

Durevole e affidabile, il mouse USB Logitech è dotato di una rotella di scorrimento linea per linea e include una batteria AA che assicura fino a 1 anno di durata grazie alla modalità intelligente di inattività. Questa caratteristica lo rende una scelta conveniente e pratico per un uso quotidiano.

La compatibilità universale del mouse Logitech lo rende adatto a qualsiasi tipo di computer, che sia un PC Windows, un Mac o un laptop. Grazie al suo plug and play, basta collegare il piccolo ricevitore USB nano e il mouse è pronto per l’uso in pochi secondi, offrendo una connessione forte e affidabile fino a 10 metri di distanza.

Uno studio recente ha dimostrato che gli utenti di laptop che hanno scelto il M185 rispetto a un touchpad sono stati il 50% più produttivi e hanno lavorato il 30% più velocemente, confermando l’efficacia e l’efficienza di questo mouse wireless. Le dimensioni compatte e il controllo fluido del cursore rendono il Mouse Logitech M185 adatto a uffici e spazi di lavoro ristretti o scrivanie ingombre.

