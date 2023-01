Mouse Logitech Pebble Wireless con autonomia 18 mesi in sconto del 50% su Amazon

Il Logitech Pebble Mouse Wireless è un mouse compatto e leggero che offre una qualità costruttiva eccellente. Il mouse è realizzato con materiali di alta qualità, come la plastica resistente e leggera, che lo rendono molto resistente e durevole. La forma ergonomica del mouse è progettata per adattarsi comodamente alla mano, offrendo una presa salda e confortevole. Acquistalo ora su Amazon a soli 14,99€ invece di 29,99€.

Il mouse è dotato di un sensore ottico avanzato che offre una precisione di puntamento eccellente ed è in grado di rilevare fino a 1000 dpi, il che significa che è possibile regolare la velocità del puntatore in base alle proprie esigenze. Il mouse è anche dotato di una rotella di scorrimento che consente di scorrere rapidamente le pagine web o i documenti. E grazie alla tecnologia Bluetooth a bassa energia è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Chrome OS e Android.

Il mouse è dotato inoltre di una connessione wireless affidabile che permette di lavorare in tranquillità e senza interruzioni. Il mouse è dotato di una batteria ricaricabile che offre fino a 18 mesi di autonomia, ma possiede anche una porta USB che consente di collegare il mouse a qualsiasi dispositivo compatibile.

In conclusione, la Logitech Pebble Mouse offre una qualità costruttiva eccellente. Il mouse è realizzato con materiali di alta qualità, ed è dotato di un sensore ottico avanzato e di una connessione wireless affidabile. Un ottimo acquisto per tutti gli utenti che cercano una soluzione piccola, economica e sopratutto resistente. Approfitta ora dello sconto del 50% e acquistalo su Amazon, e abbonati a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.