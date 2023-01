Mouse Logitech Pebble Wireless a meno di 18 euro su Amazon

Stai lavorando da casa e hai difficoltà a lavorare con il minuscolo trackpad sul tuo laptop di lavoro perché non hai il mouse dell’ufficio a casa con te. La risposta potrebbe essere un mouse Logitech Pebble. Questo elegante piccolo dispositivo ha un aspetto comodo e rotondo. È incredibilmente leggero con soli 100 g, grazie all’alimentazione di una singola batteria AA che può durare fino a 18 mesi prima di dover essere sostituita. Acquistalo ora su Amazon a soli 17,99€ invece di 25,99€.

Logitech Pebble è disponibile in una gamma di colori tra cui bianco, nero, azzurro e rosa. Ha due pulsanti principali più una rotella di scorrimento morbida che funziona anche come terzo. I pulsanti e la rotella di scorrimento sono eccezionalmente silenziosi durante l’uso e praticamente silenziosi per chiunque altro nella stanza. La quantità di gioco e corsa nei pulsanti è buona, inoltre è leggermente rialzato nella parte posteriore e da all’utente una posizione del polso più naturale che ha meno probabilità di causare problemi rispetto a un mouse completamente piatto.

La cosa insolita di questo mouse è che può essere utilizzato con il dongle wireless da 2,4 GHz in dotazione oppure puoi scegliere di utilizzarlo in modalità Bluetooth. Questa scelta di modalità di connessione lo rende ideale per l’uso con laptop che non dispongono di normali porte USB A per ospitare il piccolo dongle wireless Logitech. E poiché Pebble può funzionare con la gamma di ricevitori wireless Unifying di Logitech, puoi anche associarlo a una tastiera Logitech o a un altro dispositivo di input tramite un unico ricevitore. Infatti, i ricevitori wireless Logitech Unifying possono gestire fino a sei dispositivi con un piccolo dongle wireless.

Anche se il Pebble ha una durata della batteria stimata fino a 18 mesi, la sua durata dipenderà da quanto usi il mouse. C’è un interruttore di alimentazione sul lato inferiore del Pebble in modo da poter risparmiare energia quando non è in uso o se è riposto nella borsa da lavoro durante un viaggio. Compatibile con PC/Mac/Laptop e iPadOS.

È abbastanza grande per la maggior parte delle dimensioni delle mani, ma è abbastanza piccolo e leggero da renderlo un vero piacere da usare. Le doppie funzioni wireless e Bluetooth lo rendono un mouse incredibilmente versatile. Approfitta ora dello sconto del 31% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

