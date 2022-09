Mouse Logitech MX Master 3S con sensore 8K in offerta speciale su Amazon

Sperimenta comodità e precisione con il mouse wireless Logitech MX Master 3S. Aggiornato con un sensore ottico Darkfield da 8000 dpi, questo mouse versatile è progettato per fornire un tracciamento preciso su quasi tutte le superfici, incluso il vetro. Allo stesso tempo, i suoi pulsanti Quiet Click offrono una sensazione soddisfacente producendo il 90% in meno di rumore rispetto all’originale MX Master e la rotellina MagSpeed ​​offre uno scorrimento veloce ma preciso fino a 1000 linee al secondo. Acquistalo ora su Amazon a soli 97,99€ invece di 134,99€.

Il design ergonomico si adatta alla maggior parte delle mani destre e include una comoda area di appoggio per il pollice dove è possibile accedere rapidamente ai pulsanti e una funzione di scorrimento laterale. Migliora il tuo flusso di lavoro utilizzando il software Logi Options+ per Windows e macOS per personalizzare i pulsanti MX Master 3S con diverse funzioni.

Con la connettività wireless Bluetooth e la possibilità di accoppiarsi con un massimo di tre dispositivi, MX Master 3 offre agli utenti un modo semplice per lavorare su tutti i sistemi. Puoi anche collegare fino a sei periferiche compatibili con il ricevitore Logi Bolt incluso per connessioni sicure e affidabili. Logitech MX Master 3S funziona con Windows 10/11, macOS 10.15, iPadOS 14 e Android 8.0 o versioni successive oltre ai dispositivi Linux e Chrome OS.

Il software Logi Options+ ti consente di gestire e personalizzare i mouse e le tastiere supportati tramite un’interfaccia facile da usare. Riassegna i pulsanti e i tasti del tuo dispositivo per eseguire le tue attività, così puoi risparmiare tempo e fare di più. La tecnologia Flow consente di controllare senza problemi più computer e trasferire testo, immagini e file tra computer copiandoli su uno e incollando sull’altro. Puoi anche utilizzare il software per vedere i gesti del mouse assegnati, configurare la velocità di puntamento e regolare la velocità e la direzione di scorrimento oltre a controllare il livello della batteria.

La batteria integrata dell’MX Master 3S è classificata per durare fino a 70 giorni con una carica completa. Caricare il mouse per un minuto utilizzando il cavo incluso fornisce fino a tre ore di autonomia.

Il ricevitore Logi Bolt si collega a una porta USB 2.0 di tipo A. Basato sulla tecnologia Bluetooth Low Energy, Logi Bolt include molteplici misure di sicurezza come connessioni crittografate con dispositivi compatibili ed è progettato per ridurre al minimo i rischi di vulnerabilità sia in ufficio che in ambienti di lavoro da casa. Il ricevitore è progettato per funzionare con più sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, Chrome OS e Linux. È possibile associare fino a sei dispositivi a un singolo ricevitore tramite il software Logi Options+. Approfitta ora dello sconto del 27% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.