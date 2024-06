Mouse Logitech M185: piccolo, compatto e preciso, perfetto l'ufficio (-35%)

Logitech è un’azienda svizzera leader nella produzione di feature informatiche e oggi, su Amazon, viene attivato uno sconto del 35% sul suo mouse M185 che viene venduto alla cifra finale d’acquisto di soli 11,70€.

Mouse Logitech ad un prezzo ridicolo su Amazon

Il mouse wireless ambidestro Logitech è progettato per offrire un’esperienza d’uso confortevole e pratica, grazie al suo design compatto e sagomato. Utilizzabile indifferentemente con la mano destra o sinistra, questo mouse garantisce più comfort rispetto a un touchpad, risultando ideale per utenti di qualsiasi preferenza.

Questo mouse è estremamente durevole e affidabile, grazie alla sua rotella di scorrimento linea per linea e alla batteria AA inclusa, che offre fino a 1 anno di durata. La modalità intelligente di inattività contribuisce ulteriormente a prolungare la vita della batteria, rendendo il mouse un dispositivo su cui poter contare a lungo termine.

La compatibilità universale del mouse Logitech è un altro punto di forza: funziona perfettamente con PC Windows, Mac o laptop. Qualunque sia il tipo di computer che possiedi oggi o comprerai in futuro, il mouse sarà sempre compatibile, garantendoti massima versatilità.

La semplicità Plug and Play rende l’uso di questo mouse ancora più agevole. Basta collegare il piccolo ricevitore USB nano per iniziare a lavorare in pochi secondi. La connessione è forte e affidabile fino a una distanza di 10 metri, offrendo una notevole libertà di movimento. Secondo un recente studio, gli utenti di laptop che hanno scelto il modello M185 rispetto a un touchpad sono stati il 50% più produttivi e hanno lavorato il 30% più velocemente.

Il mouse M185 di casa Logitech, oggi, viene venduto alla cifra finale d’acquisto di soli 11,70€ grazie allo sconto del 35% disponibile su Amazon

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.