Mouse Logitech Lift ideale anche per Mac ad un prezzo IMBATTIBILE su Amazon

Rilassati tutto il giorno con il mouse Logitech Lift Vertical Ergonomic per Mac, perfetto per mani medio-piccole, disponibile anche per mancini. Acquistalo ora su Amazon a soli 69,99€ invece di 81,99€.

Più di ogni altra cosa, il design insolito di Logitech Lift lo distingue dagli altri mouse per la produttività. I mouse verticali semplicemente non sono così comuni, e questo è doppiamente vero per i “mouse verticali che sono anche periferiche di produttività di fascia alta“. Se desideri un mouse verticale medio-piccolo di un importante produttore con molte funzionalità software, Lift potrebbe essere la tua unica opzione.

Parlando di produttività, sono presenti le funzioni “easy-switch”, presente sulla maggior parte dei mouse premium di Logitech, e puoi connettere Lift con un massimo di tre diversi dispositivi contemporaneamente, ad esempio un desktop, un laptop e un tablet. Il dispositivo offre funzionalità wireless Bluetooth e USB, quindi è relativamente facile da usare. Quindi, quando vuoi passare da un dispositivo all’altro, premi semplicemente un pulsante nella parte inferiore del mouse. È una funzionalità intelligente e semplice e offre vantaggi tangibili per gli utenti con più pc.

Vale anche la pena discutere qui del software Logi Options +, poiché è così che controllerai molte delle funzionalità opzionali di Lift. Questo software è ancora in versione beta, ma puoi ancora realizzare tutto ciò che il vecchio programma, Logi Options, ti permetteva di fare. È possibile regolare la sensibilità (DPI), sebbene Options+ chiami semplicemente questa “velocità del puntatore” e utilizzi percentuali anziché numeri effettivi.

Options + ti consente anche di riprogrammare i pulsanti. Se vuoi preparare un profilo da zero, hai un sacco di opzioni per ogni pulsante, dall’avvio delle applicazioni alla panoramica. Tuttavia, Options+ può anche impostare profili automatici, che non sempre vengono scaricati correttamente. Poiché si tratta di un software beta, gli utenti dovranno attendere una patch o un altro programma

Inoltre il programma ti consente di attivare Flow, che ti consente di scorrere senza interruzioni su più schermi di computer e persino di trascinare e rilasciare i file. Questo è utile se hai un desktop e un laptop fianco a fianco, anche se altrimenti non è una funzionalità decisiva. Approfitta ora dello sconto del 15% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

