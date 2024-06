Mouse Logitech G203: perfetto sia per il gaming che per l'ufficio

Logitech è un’azienda svizzera leader nell’ambito della produzione periferiche informatiche e oggi, su Amazon, il mouse G203 viene messo in sconto del 29% per un prezzo finale di 28,99€.

Mouse Logitech G203 al 29% di sconto: offertissima

Il Mouse Logitech G203 è una scelta eccellente per i giocatori che cercano precisione e personalizzazione. Dotato di un sensore da 8.000 DPI, questo mouse risponde con precisione a tutti i movimenti, permettendoti di personalizzare le impostazioni in base alla sensibilità desiderata tramite il software per gaming Logitech G HUB. Puoi scegliere fra 5 livelli DPI e passare facilmente dall’uno all’altro per adattarti a diverse situazioni di gioco.

Una delle caratteristiche più affascinanti del Logitech G203 è il sistema LIGHTSYNC RGB. Questo ti consente di goderti colori vivi e brillanti grazie agli effetti personalizzabili su ~16,8 milioni di colori. Con il software Logitech G HUB, puoi scegliere tra i colori e le animazioni preimpostati o creare i tuoi, aggiungendo un tocco personale al tuo setup da gaming.

Il mouse presenta un design classico testato dai giocatori, offrendo comfort e controllo totale. L’intuitivo layout a 6 pulsanti e la classica forma da gaming definiscono un design confortevole, collaudato nel tempo e amato dai giocatori. Ogni pulsante può essere personalizzato con il software Logitech G HUB, semplificando le operazioni e migliorando l’efficienza durante il gioco.

I pulsanti primari del Logitech G203 sono meccanici e presentano un tensionamento meccanico con resistenti molle in metallo. Questo garantisce affidabilità, prestazioni e maneggevolezza ottimali, assicurando che ogni clic sia preciso e reattivo. Il Mouse Logitech G203 è un dispositivo versatile e potente, perfetto per i giocatori che desiderano un’esperienza di gioco personalizzata e confortevole.

Su Amazon, oggi, il mouse da gaming Logitech G203 viene scontato del 29% per un costo totale e finale di 28,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.