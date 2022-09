Mouse Gaming Logitech G502 HERO in offerta speciale su Amazon, approfitta ora del 57% di sconto

Il mouse da gioco G502 HERO di Logitech è progettato per fornire precisione e reattività necessarie per il gaming. Utilizza il sensore HERO di Logitech, che fornisce un intervallo di dpi compreso tra 200 e 16.000, in modo da poterlo muovere in modo affidabile. Inoltre, il G502 HERO ha una rotellina di scorrimento integrata che consente di alternare tra cinque impostazioni dpi. Dispone inoltre di 11 pulsanti programmabili per l’assegnazione di comandi personalizzati. Acquistalo su Amazon a soli 39,99€ invece di 92,99€.

Questo mouse da gioco è dotato di illuminazione RGB integrata che ti consente di modificarlo in base alle tue esigenze. Inoltre, il G502 HERO viene fornito con cinque pesi da 3,6 g che puoi utilizzare per regolarlo in base alle tue preferenze. Per sbloccare tutto il potenziale di questo mouse, assicurati di scaricare il software di gioco Logitech.

I pulsanti sinistro e destro del G502 Hero sono progettati per offrire una sensazione di clic nitida e pulita e un feedback rapido. Assegna comandi e macro personalizzati nel software di gioco Logitech. I pulsanti sono strategicamente posizionati per un rapido controllo con la punta delle dita.

Altre funzioni imporanti:

Ciclo DPI : scegli fino a cinque impostazioni DPI con un solo clic.

: scegli fino a cinque impostazioni DPI con un solo clic. Illuminazione RGB personalizzabile : scegli tra circa 16,8 milioni di colori con la tecnologia LIGHTSYNC all’interno del software di gioco Logitech.

: scegli tra circa 16,8 milioni di colori con la tecnologia LIGHTSYNC all’interno del software di gioco Logitech. Equilibrio e regolazione del peso : sono inclusi cinque pesi da 3,6 g e ti consentono di personalizzare il peso e l’equilibrio del mouse per la giusta sensazione.

: sono inclusi cinque pesi da 3,6 g e ti consentono di personalizzare il peso e l’equilibrio del mouse per la giusta sensazione. Sensore HERO 16K: Logitech ha realizzato questo mouse con un sensore HERO, progettato per offrire un tracciamento di precisione fino a 16.000 dpi senza smoothing, filtro o accelerazione.

Approfitta ora dello sconto del 57% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.