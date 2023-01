Mouse Gaming Cooler Master MM730 con RGB-LED ad un prezzo SPAZIALE su Amazon

Ci sono molte caratteristiche che distinguono un normale mouse per computer e da uno da gioco. Alcune di queste funzionalità possono includere sensibilità, pulsanti aggiuntivi, impostazioni del profilo e l’importantissimo fattore RGB. Per alcuni queste potrebbero essere funzionalità integrali, per altri sono aggiunte che probabilmente non useranno mai. Il Cooler Master MM730 non ha molte di queste caratteristiche “da gamer“, ma le compensa in alcune altre aree. Acquistalo ora su Amazon a soli 26,68€ invece di 49,99€, e applica il COUPON che ti darà accesso ad un ulteriore sconto del 20% per pagarlo ancora di meno.

Il mouse ha un fattore di forma dall’aspetto standard, naturalmente scanalato su entrambi i lati per il posizionamento delle dita e un arco di dimensioni adeguate in modo che la tua mano non sia troppo scomoda per le sessioni che durano lunghi periodi di tempo. Il poggiapolsi del mouse ha due pulsanti che per impostazione predefinita funzionano avanti e indietro per la navigazione ma possono essere programmati per una varietà di funzioni.

Una cosa che noterai immediatamente nel maneggiare l’MM730 è il cavo di connessione intrecciato di alta qualità. Anche fuori dall’imballaggio non c’è quasi nessuna rigidità. Il mouse è anche sorprendentemente leggero, pesa poco meno di 50 g e riesce a raggiungerlo senza alcuna concessione come praticare fori nel guscio esterno. Il suo peso può farlo sembrare di bassa qualità o economico, ma certamente non lo è. Tra l’assenza di cavi e questo design leggero, puoi controllare questo mouse con incredibile facilità.

L’MM730 ha l’illuminazione RGB integrata sia nella rotella di scorrimento che nel logo Cooler Master. Sul mouse stesso, puoi scorrere tra sette diversi colori e diversi modalità di colori. Le impostazioni DPI possono essere spostate sul mouse stesso premendo un pulsante abilmente nascosto sul lato inferiore del mouse. I DPI potranno variare tra 400 e 16.000. Acquistalo ora su Amazon grazie allo sconto del 47% e usa il coupon del 20% per risparmiare ancora di più. E ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

