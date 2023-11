Moulinex Companion XL, il robot da cucina MIGLIORE a 150€ in meno (-18%)

Sei pronto a trasformare la tua esperienza culinaria e rendere la cucina più semplice ed efficiente? Il Moulinex Companion XL è la risposta alle tue esigenze! E ora puoi ottenere questo incredibile robot da cucina multifunzione con uno sconto straordinario del 18% su Amazon, al prezzo speciale di soli 699,99€. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per migliorare la tua cucina e la tua vita!

Moulinex Companion XL in sconto del 18% su Amazon

Prezzo originale: 849,99€

Prezzo in offerta: 699,99€

Percentuale di sconto: 18%

Il Moulinex Companion XL è un robot da cucina multifunzione con un’ampia capacità di 4.5 litri e una ciotola da 3 litri, che lo rende ideale per preparare pasti deliziosi per tutta la famiglia. Con il suo potente motore da 1550W, questo robot da cucina è pronto a affrontare qualsiasi compito culinario con facilità.

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Companion XL è la sua versatilità, grazie ai 12 programmi automatici preimpostati che ti permettono di cucinare una vasta gamma di piatti, dalla zuppa alla pasta, dal pane al dessert. Non importa se sei un principiante o uno chef esperto, questo robot da cucina ti aiuterà a ottenere risultati perfetti ogni volta.

Inoltre, il Moulinex Companion XL viene fornito con 6 accessori inclusi, tra cui una lama multiuso, un tritatutto, una frusta, una spatola, una vaporiera e un cestello per la cottura al vapore. Questi accessori rendono questo robot da cucina ancora più versatile e adatto a tutte le tue esigenze culinarie.

Nonostante la sua potenza, il Companion XL è incredibilmente silenzioso, garantendoti un ambiente di cucina tranquillo e rilassante.

Non perdere l’opportunità di portare il Moulinex Companion XL nella tua cucina a un prezzo scontato del 18% su Amazon. Con la sua capacità generosa, i programmi automatici intelligenti e gli accessori inclusi, questo robot da cucina ti permetterà di risparmiare tempo e fatica in cucina, consentendoti di sperimentare nuove ricette e creare piatti deliziosi con facilità. Non aspettare oltre, clicca sul link e aggiungilo al tuo carrello oggi stesso! Trasforma la tua cucina e semplifica la tua vita culinaria con questo straordinario robot da cucina multifunzione.

