Motorola G54 ad un prezzo da BEST BUY con la doppia promo su eBay

Motorola è un’azienda che è riuscita a reinventarsi nel corso degli anni e oggi, su eBay, è presente una doppia offerta sul Motorola G54: sconto attivo del 36% al quale vanno aggiunti ulteriori 10€ tramite il coupon PSPRMAR24 per un costo finale di 138€.

Super doppio sconto sul Motorola G54

Il Motorola G54 è un cellulare touchscreen di fascia media che si distingue per le sue prestazioni nell’imaging, ideale per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Dotato di un display touchscreen da 6.5 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, questo dispositivo offre un’esperienza visiva eccellente che lo colloca al vertice della sua categoria.

Le funzionalità del Motorola G54 sono estremamente complete, a partire dal modulo 5G che consente un trasferimento dati e una navigazione su Internet veloci ed efficienti. La connettività Wi-Fi e il GPS sono inoltre presenti per garantire una connessione stabile e la possibilità di navigare con precisione.

Ciò che rende il Motorola G54 un prodotto unico nel suo genere è la sua fotocamera da ben 50 megapixel, che consente di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165 x 6124 pixel e registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Questo lo posiziona come uno dei migliori dispositivi disponibili sul mercato per quanto riguarda la multimedialità.

Con uno spessore di soli 8 mm, il Motorola G54 offre un design sottile e elegante che aggiunge ulteriore appeal al dispositivo. Il Motorola G54 si conferma come una scelta eccellente per coloro che cercano un cellulare versatile e performante.

