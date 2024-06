Motorola G23: SCONTO OUTLET del 54% attivo, smartphone top a prezzo bassissimo

Motorola ha una lunga tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, il suo G23 viene scontato del 54% per poi essere venduto a 110,99€.

Il nuovo smartphone con tripla fotocamera da 50 MP Quad Pixel ti permette di scattare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione. Grazie alla modalità Visione Notturna, all’obiettivo ultra-grandangolare e alla lente Macro, le tue foto saranno sempre al top, catturando ogni dettaglio con precisione. La potente batteria da 5000 mAh ti garantisce fino a due giorni di autonomia.

E quando hai bisogno di una ricarica veloce, la tecnologia TurboPower 30W ti permette di ricaricare rapidamente il dispositivo, così non perderai mai un momento importante. Il display da 6.53″ con refresh rate di 90Hz offre un’esperienza visiva eccezionale. Che tu stia guardando video, giocando o navigando, il display HD+ assicura immagini chiare e fluide.

Inoltre, grazie agli Stereo Speakers Dolby Atmos, l’audio sarà avvolgente e di alta qualità, rendendo ogni contenuto ancora più coinvolgente. Questo smartphone combina design ultra-sottile con funzionalità avanzate, offrendo eleganza e comodità d’uso grazie ai soli 8 mm di spessore. È perfetto per chi cerca uno smartphone bello e pratico da usare.

Con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, hai spazio in abbondanza per tutti i tuoi contenuti preferiti. E se non bastasse, la memoria è espandibile fino a 512 GB tramite scheda microSD. Avrai sempre accesso immediato a tutte le tue foto, video, app e documenti, senza preoccuparti dello spazio disponibile.

Su Amazon, oggi, il Motorola G23 viene scontato del 54% per poi essere venduto al costo totale e finale d’acquisto di 110,99€.

