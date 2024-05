Motorola G23: 52% di sconto su Amazon; prezzo BASSISSIMO

Motorola ha una lunga esperienza nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, il Motorola G23 viene scontato del 52% per essere poi venduto al costo totale e finale di 113,99€.

Prezzo regalato: Motorola G23 al 52% di sconto

Il Motorola G23 si distingue per la sua eccezionale tripla fotocamera da 50 MP Quad Pixel, garantendo la cattura di immagini sempre nitide e dettagliate, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. Con funzionalità come la Modalità Visione Notturna, l’ultra-grandangolare e la lente Macro, le tue foto saranno sempre al top, catturando ogni momento con vividezza e precisione.

Grazie alla batteria potente da 5000 mAh e alla ricarica rapida TurboPower 30W, il Motorola G23 offre fino a due giorni di autonomia senza problemi, mantenendo il passo con il tuo stile di vita dinamico.

Il dispositivo vanta anche un display da 6.53″ con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, assicurando una visualizzazione fluida e reattiva dei tuoi contenuti preferiti. L’esperienza audio è altrettanto coinvolgente grazie agli Stereo Speakers Dolby Atmos, che ti immergono completamente nella tua musica e nei tuoi video.

Con un design ultra-sottile che misura soli 8 mm di spessore, il Motorola G23 unisce eleganza e comfort, offrendoti un dispositivo che si adatta perfettamente alla tua mano e al tuo stile di vita attivo. Infine, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 512 GB, avrai sempre spazio in abbondanza per archiviare i tuoi contenuti preferiti e accedere ad essi in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.