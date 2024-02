Motorola G14 ad un prezzo da BEST BUY con l'offerta Amazon

Motorola è un’azienda di rilevanza internazionale e con una grande esperienza e storie nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone. Su Amazon, oggi, è presente un’offerta con uno sconto del 37% per un costo finale di 94,90€.

Doppia promozione, doppia offerta: Motorola G14 ad un prezzo da best buy

Il Motorola G14 si presenta come un telefono versatile e affidabile. Il dispositivo vanta un ampio display LCD da 6,5 pollici con un refresh rate a 90Hz, che garantisce una visualizzazione fluida e nitida ideale per guardare video e giocare. La batteria da 5.000 mAh offre un’autonomia eccezionale, consentendo fino a due giorni di utilizzo moderato senza la necessità di ricariche frequenti.

Sotto il cofano, il processore Qualcomm Snapdragon 680 assicura prestazioni fluide e affidabili per le attività quotidiane, mentre la disponibilità di 4GB o 6GB di RAM e 64GB o 128GB di archiviazione permette di gestire senza problemi applicazioni e file multimediali.

La fotocamera del Motorola G14 si distingue per la sua versatilità, con una tripla configurazione posteriore che include un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolo da 8MP e un sensore di profondità da 2MP, garantendo la cattura di immagini dettagliate e ricche di colore in una varietà di situazioni. Per i selfie, c’è una fotocamera anteriore da 16MP.

Il design è elegante e moderno, con un corpo in plastica resistente che offre una sensazione premium in mano. Inoltre, il telefono offre funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui il riconoscimento facciale e un sensore di impronte digitali integrato per garantire la protezione dei dati dell’utente.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare il Motorola G14 scontatissimo del 37% per un prezzo finale di soli 94,90€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.