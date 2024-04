Motorola G13 ad un PREZZO RIDICOLO su Amazon: SCONTO OUTLET

Motorola è un’azienda con una lunga storia e tradizione nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, il Motorola G13 viene scontato del 58% e venduto a soli 79,40€.

Motorola G13 ad un prezzo folle su Amazon

Il Motorola G13 si presenta come un dispositivo versatile e completo, offrendo una serie di caratteristiche che soddisfano le esigenze degli utenti moderni. Dotato di una tripla fotocamera da 50 MP Quad Pixel, questo smartphone consente di catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione, grazie anche alla Modalità Visione Notturna, alla lente ultra-grandangolare e alla modalità Macro, che consentono di ottenere risultati sorprendenti in ogni situazione fotografica.

La batteria da 5000 mAh garantisce una durata eccezionale, consentendo fino a due giorni di utilizzo senza la necessità di ricariche frequenti. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida TurboPower assicura tempi di ricarica rapidi per non interrompere mai le tue attività quotidiane.

Il dispositivo vanta un display da 6.53″ con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, che offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente, ideale per la visualizzazione di contenuti multimediali. Inoltre, l’audio stereo degli Stereo Speakers Dolby Atmos garantisce un suono avvolgente e di alta qualità per un’esperienza di intrattenimento completa.

Con un design ultra-sottile di soli 8 mm di spessore, il Motorola G13 unisce eleganza e comodità di utilizzo, offrendo un dispositivo leggero e facile da maneggiare. La memoria interna da 128 GB assicura uno spazio in abbondanza per archiviare tutti i tuoi contenuti preferiti, con la possibilità di espanderla ulteriormente tramite microSD fino a 512 GB per un accesso immediato a tutti i tuoi file e applicazioni.

Su Amazon, oggi, il Motorola G13 viene maxi scontato del 58% e viene venduto al costo finale di 79,40€. Approfittane ora!

