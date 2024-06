Motorola Edge 40 Neo: batteria e fotografie al top, RISPARMIA 101€

Il Motorola Edge 40 Neo è progettato per offrirti un’esperienza d’uso senza preoccupazioni, grazie alla sua resistenza all’acqua certificata IP68, che garantisce protezione fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti. Il suo schermo pOLED Full HD+ da 6,55 pollici è straordinariamente nitido e fluido, grazie a un elevato refresh rate di 144 Hz, che assicura immagini cristalline ideali per film, serie, giochi e videochiamate.

Dotato di una doppia fotocamera da 50+13MP, il Motorola Edge 40 Neo consente di scattare foto incredibilmente nitide in qualsiasi condizione di luce. Puoi facilmente realizzare foto di gruppo con un semplice gesto e avvicinarti ai soggetti grazie all’obiettivo Macro Vision dedicato, che cattura tutti i dettagli più minuti.

Esprimi il tuo stile con le varianti colore realizzate in collaborazione con Pantone e lasciati conquistare dall’elegante design del Motorola Edge 40 Neo. Non solo estetica, ma anche prestazioni: la ricarica TurboPower da 68W e la capiente batteria da 5000 mAh ti permettono di goderti ore di autonomia con pochi minuti di ricarica.

Il Motorola Edge 40 Neo rappresenta la combinazione perfetta di tecnologia avanzata e stile raffinato, pensato per chi desidera un dispositivo affidabile e performante, capace di rispondere a tutte le esigenze quotidiane. Con il suo design idrorepellente, il display eccezionale e le fotocamere avanzate, questo smartphone è l’ideale per chi cerca qualità e innovazione in un unico dispositivo.

Su Amazon, oggi, il Motorola Edge 40 Neo viene messo in sconto del 25% e viene venduto alla cifra finale di 299€.