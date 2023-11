Motorola edge 30 Neo: SCONTO BLACK FRIDAY sullo smartphone PIU' DESIDERATO del momento

Il Black Friday Amazon continua per tutto il weekend quindi approfittate subito di questa offerta imperdibile! Il Motorola edge 30 Neo oggi è disponibile a soli 239€, con un incredibile sconto del 20%.

Questa è l’occasione perfetta per chi cerca un dispositivo all’avanguardia a un prezzo accessibile. La spedizione è gratuita ma fate in fretta, gli articoli stanno andando a ruba!

Motorola edge 30 Neo: tutte le Specifiche Tecniche

Il Motorola edge 30 Neo si distingue per le sue prestazioni eccezionali e la sua versatilità tanto da soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente sia per il lavoro che per l’intrattenimento quotidinao.

Dotato di una CPU 695 a 6nm , questo smartphone offre una velocità e una fluidità di navigazione senza pari. Il display OLED garantisce colori vividi e dettagli nitidi, mentre la fotocamera è ottimizzata per scatti chiari anche in condizioni di scarsa luminosità.

Nonostante alcune recensioni menzionino una fotocamera non all’altezza dei top di gamma, la qualità generale è più che soddisfacente per l’uso quotidiano. Inoltre, il dispositivo include funzionalità come NFC, 5G, ricarica wireless e un sistema di sicurezza avanzato .

Tuttavia, è importante notare che manca una scheda di estensione della memoria e un jack audio, ma queste sono piccole mancanze nel confronto alle numerose caratteristiche positive.

Non lasciatevi sfuggire questa incredibile offerta del Black Friday su Amazon! Il Motorola edge 30 Neo è il compagno ideale per chi cerca un dispositivo affidabile, veloce e con una serie di funzionalità all’avanguardia. Acquistatelo ora a soli 239€ e risparmiate il 20% sul prezzo originale. La spedizione è gratuita ma le offerte sono valide solo per questo weekend quindi affrettatevi, gli articoli stanno andando praticamente a ruba!

